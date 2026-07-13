ETV Bharat / state

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର, ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ...

ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ ହେବା ସହ ଆଗକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କର। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ECRICC ତାଙ୍କୁ ଏନେଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

btech student jagannath kar ornamental fish farming ganjam berhampur success story
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 7:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: B.tech ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ନିଶା । ତାଲିମ ନେଇ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ । ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମାଛ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ କର । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏପରି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା ଏହି ଯୁବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ସହଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ର । ଦେଖିନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

ଗଞ୍ଜାମର ଛାତ୍ର: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ B.tech ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରହ୍ମପୁରର B.tech ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କର । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଠ ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରତି ନିଶା ରହିଛି । ଏଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରୁ ବିରତି ମିଳିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଗୁଡିକର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଫାର୍ମଫାଉସ୍ ଆଡକୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ କରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଟେକ ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କର ତାଲିମ ପାଇ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 5000 ରୁ 7000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂଞ୍ଜିନିଅର କଲେଜର B.tech ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଦିନେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଦେଖିବା ପରେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ମନ ବଳାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ନାମେଣ୍ଟାଲ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ତାଲିମ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ । ଏଥିପାଇଁ ECRICC (Enhancing Climate Resilience of India’s Coastal Communities) ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ 1ଲକ୍ଷ 9ହଜାର 320ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରି ଛାତ୍ର ଜଣକ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

B.Tech student Jagannath Kar
B.tech ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କର (ETV Bharat Odisha)


ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ:

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କର କହିଛନ୍ତି, "ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛକୁ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍‌ରେ ରଖି ଦିନକୁ ୩୦ମିନିଟ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମନକୁ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।"

କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି ?

ଜଗନ୍ନାଥ ତିନି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଚିକରଡା ଠାରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ବିଟେକ ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କର ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମାଛ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଛୁଆ ଦିଆ ମାଛ । ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମାଛର ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ ଏବଂ ଛୁଆ ଦିଆ ମାଛର ନାମ ଏସଟେଲ୍, ଗୋପୀ, ମଲ୍ଲୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

Goldfish in the aquarium
ଆକ୍ୱାରିଅମ୍‌ରେ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସାନଭାଇ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷରେ ସାମିଲ:

ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପାଠପଢାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସାନ ଭାଇ ଆୟୁଷ କୁମାର କର । ଆୟୁଷ ମାଛକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ୱାରିଅମ୍‌ରେ ଦେଖୁଥିବା ମାଛ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସକାଳ 7 ଟା ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା ସମୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ଦିଏ । ସେପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଗୁଡିକ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡରୁ ମାଛ ଗୁଡିକୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହର କରି ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ହଳଦିଆପଦର, କନିଷି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଥାନ୍ତି ।"

Jagannath Kar and his younger brother, Ayush Kumar Kar, are taking care of the ornamental fish.
ଜଗନ୍ନାଥ କର ଓ ସାନ ଭାଇ ଆୟୁଷ କୁମାର କର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସର କର୍ମଚାରୀ ବଂଶୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରହୁଥିବା କୁଣ୍ଡ ଗୁଡିକ 8 ରୁ 10 ଦିନରେ ସଫା କରାଯାଏ । ମାଛଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରେ ।" ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଗୁଡିକ ଧିରେ ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Colorful fish in the aquarium
ଆକ୍ୱାରିଅମ୍‌ରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ (ETV Bharat Odisha)

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା:
ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ସେ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଅର୍ନ୍ନାମେଣ୍ଟାଲ ଫିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ECRICC ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା' ମାଛ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ । ଏହା ସହିତ ମାଛର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

How to care for ornamental fish
ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଯତ୍ନ ନେବେ କିପରି (ETV Bharat Odisha)

ସେ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ 5 ଟି ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆସି 20 ଟି ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଏହା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ୱାସଫ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଚୁଡାନ୍ତ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚକ୍‌ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର

ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି ! ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା

ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରନର୍: ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖର ଜୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ

ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR BTECH STUDENT FISH FARMER
ORNAMENTAL FISH REARING BERHAMPUR
GANJAM YOUTH ENTREPRENEUR
ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ କର
ORNAMENTAL FISH FARMING BERHAMPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.