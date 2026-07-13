ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର, ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ...
ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ ହେବା ସହ ଆଗକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କର। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ECRICC ତାଙ୍କୁ ଏନେଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 13, 2026 at 7:56 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: B.tech ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ନିଶା । ତାଲିମ ନେଇ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ । ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମାଛ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ କର । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏପରି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା ଏହି ଯୁବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ସହଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ର । ଦେଖିନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ବ୍ରହ୍ମପୁରର B.tech ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କର । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଠ ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରତି ନିଶା ରହିଛି । ଏଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରୁ ବିରତି ମିଳିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଗୁଡିକର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଫାର୍ମଫାଉସ୍ ଆଡକୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ କରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଟେକ ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କର ତାଲିମ ପାଇ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 5000 ରୁ 7000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂଞ୍ଜିନିଅର କଲେଜର B.tech ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଦିନେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଦେଖିବା ପରେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ମନ ବଳାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ନାମେଣ୍ଟାଲ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ତାଲିମ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ । ଏଥିପାଇଁ ECRICC (Enhancing Climate Resilience of India’s Coastal Communities) ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ 1ଲକ୍ଷ 9ହଜାର 320ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରି ଛାତ୍ର ଜଣକ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କର କହିଛନ୍ତି, "ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛକୁ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖି ଦିନକୁ ୩୦ମିନିଟ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମନକୁ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।"
କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି ?
ଜଗନ୍ନାଥ ତିନି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଚିକରଡା ଠାରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ବିଟେକ ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କର ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମାଛ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଛୁଆ ଦିଆ ମାଛ । ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମାଛର ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ ଏବଂ ଛୁଆ ଦିଆ ମାଛର ନାମ ଏସଟେଲ୍, ଗୋପୀ, ମଲ୍ଲୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସାନଭାଇ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷରେ ସାମିଲ:
ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପାଠପଢାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସାନ ଭାଇ ଆୟୁଷ କୁମାର କର । ଆୟୁଷ ମାଛକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ୱାରିଅମ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ମାଛ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସକାଳ 7 ଟା ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା ସମୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ଦିଏ । ସେପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଗୁଡିକ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡରୁ ମାଛ ଗୁଡିକୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହର କରି ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ହଳଦିଆପଦର, କନିଷି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଥାନ୍ତି ।"
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା:
ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ସେ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଅର୍ନ୍ନାମେଣ୍ଟାଲ ଫିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ECRICC ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା' ମାଛ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ । ଏହା ସହିତ ମାଛର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ 5 ଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆସି 20 ଟି ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଏହା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ୱାସଫ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଚୁଡାନ୍ତ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର