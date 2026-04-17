୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର
ରାଜଧାନୀ ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 17, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : April 17, 2026 at 7:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନିଜକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ବି ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବିକେଟ୍ ଛାତ୍ର। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପୋଲିସ ବିଫଳ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର ତୁଷାର ମନ୍ଥନ (୨୨)। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଠାବ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ତୁଷାରଙ୍କ ୪ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ତୁଷାର
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଷାରଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମନ୍ଥନ। ତାଙ୍କ ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରଳସିଂଘା ଗାଁରେ। ତୁଷାର ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ବିଟେକ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେସରେ ରହୁଥିଲେ। ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ତୁଷାରଙ୍କ ବହୁ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଧାର ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ତୁଷାର ନିଜକୁ ଅପହରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅପହରଣ ପାଇଁ ୪ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ।
କେମିତି ରଚିଥିଲେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ?
ଗତ ୧୪ ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ୪ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରାଇଥିଲେ। ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଅପହରଣକାରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଫୋନ ପାଇବା ପରେ ତୁଷାରଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ତୁରନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ପଢୁଥିବା କଲେଜ ଯାଇ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ବୁଧବାର ଏନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୧୨୬/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁଷାରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଛାତ୍ର ତୁଷାରଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା। ମଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଆଣିଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂରୁ ତୁଷାରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର