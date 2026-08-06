ଜନ୍ମମାଟିରେ BSF ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ, ମାଲଦା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ
ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଏସଏଫ ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା । ଆଜି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 6, 2026 at 5:09 PM IST
ଯାଜପୁର: ଦେଶ ସେବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବୀର ଯବାନ । ମାଲଦା କ୍ୟାମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆଜି ଜନ୍ମମାଟି ଯାଜପୁରକୁ ଫେରିଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ । ପୂରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ।
ମାଲଦା କ୍ୟାମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ...
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ରମ୍ପାସ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ମାଲଦା କ୍ୟାମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜନ୍ମମାଟି ରମ୍ପାସ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର:
ଘର ନିକଟରେ ବିଏସଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବିଏସଏଫ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାସହ ଖବର ପାଇ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଜନ ସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଗାଁ:
ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୀର ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ମାଲଦା ବିଏସଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହି କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ l ଗତ 10 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା l ତେବେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ l ଆଜି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ମୃତ ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ମା’ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା । ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି ଜଣାଇନଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାରେ ହେଳା କରାଯାଇଛି ।’
ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି:
ସେହିପରି ବିଏସଏଫର ଅଧିକାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସାଥୀକୁ ହରାଇ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ସେ ଆମ ସହ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ । ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି । କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଡାକ୍ତର କହିପାରିବେ ।’
ସେହିପରି କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ମୃତ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।’
ତେବେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମମାଟିରେ ବୀର ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆସାମ CRPF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ
ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ବାଣ୍ଟିଗଲେ ମିଥୁନ; ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ପାଲଟିଗଲେ ଅମର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର