ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କଲା ବୋର୍ଡ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହାର 63. 64 ପ୍ରତିଶତ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 12, 2026 at 5:14 PM IST
କଟକ: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା (୨ୟ) ୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 63.64% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 5760 ଜଣ ଫର୍ମପୂରଣ କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ 3666 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ । ଏହାସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (୨ୟ) ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ-
ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 5760 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3666 । ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ହାର 63.64 ପ୍ରତିଶତ । ଏ-1ରେ ଶୂନ, ଏ-2ରେ 5 ଜଣ, ବି-1ରେ 12 ଜଣ, ବି-2ରେ 53 ଜଣ, ସି-ଶ୍ରେଣୀରେ 192 ଜଣ, ଡି-ଶ୍ରେଣୀରେ 536, ଇ-ଶ୍ରେଣୀରେ2593, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍-275 ଜଣ ଛାତ୍ର ପାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଫେଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା- 2094 ।
ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା (2ୟ) ଫଳ 2026-
ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8698 । ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5450 । ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହାର 62.65 ପ୍ରତିଶତ । ଏ-1 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା ଶୂନ, ଏ-2 ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି 10 ଜଣ , ବି-1ରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି 109 ଜଣ, ବି-2ରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି 401 ଜଣ, ସି-ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି 868 ଜଣ, ଡି-ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି 1514, ଇ-ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି 2548, ଫେଲ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା- 3185 ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ତୃଟିଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋର୍ଡ଼ । ବୋର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, "ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ବୋର୍ଡକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିବ । ବିଶେଷକରି ମ୍ୟାନ ପାୱାର କମିବ ଏବଂ କମ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବୋର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।"
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ http://bseodisha.ac.inରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । http://bseodisha.nic.inରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଆସନ୍ତା ୧୭ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟିର ତଦନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ