ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା, 5 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୩୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୪ ହଜାର ୪୭୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 10, 2026 at 8:49 PM IST
କଟକ: ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି (ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ)ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୩୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୪ ହଜାର ୪୭୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ:
ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କପି କରି ଧରା ପଡିନାହାନ୍ତି । ବର୍ଷା ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ୍ୟୁ-ଆର କୋଡ୍ ଓ ୱାଟର ମାର୍କ ରହିଥିଲା । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରଲ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡର କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରଯାଉଥିଲା ।
"ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି" ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି ।
କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ:
ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କାନିଂ କରି ଉତ୍ତର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେଵେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 4ରୁ 5 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥି । ଫଳରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଡମିଶନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଡମିଶନ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବ । ଡିଜିଟାଲ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ (Digital Evaluation) ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପେ (ସ୍କାନ୍ କରି) କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ବର୍ଷକୁ ୪ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ ଶିକ୍ଷକ
+2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ