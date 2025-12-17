ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଲା OTET ପରୀକ୍ଷା: ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଖୁସି, ଜାନୁଆରୀରେ ରେଜଲ୍ଟ
ଚଳିତଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଖୁବ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁତାବକ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ।
Published : December 17, 2025 at 7:10 PM IST
କଟକ: ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି OTET ପରୀକ୍ଷା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ 2ଟି ପେପରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଖୁସି ଥିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସଫଳ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା:
OTET ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବୋର୍ଡ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ନଜର ରକ୍ଷା ଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ପରୀକ୍ଷାରେ କେହି ଆସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ସଠିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି (SP)ମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବାର ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଖୁସ୍:
ପ୍ରଥମ ପେପରଟି ସକାଳ 9ଟାରୁ 11.30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପରଟି ଅପରାହ୍ନ 1.30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଏମିତିକି ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
‘ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲା’:
ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପେପର 2 ଦେଉଛି । ମୋ ସହିତ ସ୍କ୍ରାଇବଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି । ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଥିଲା । ଯଥା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ।"
‘ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି’:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଖୁବ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି । ସବୁ ଠିକ ରହେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି । ଗତଥର ଏକ ମାର୍କରେ ରହିଯାଇଥିଲି । ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁତାବକ ଆସିଥିଲା ।"
‘ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି’:
ସେହିପରି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁବ ଭଲ ଥିଲା । ଏହା ମୋର ତୃତୀୟଥର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ । ପେପର 2ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ହେଲେ ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି ।"
‘SOPର ସଠିକ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା’:
ବୋର୍ଡର ସଚିବ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଦେଢ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ SOPର ସଠିକ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନଜର ରକ୍ଷା ଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁପରଭିଜନ ଦାୟିତ୍ବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସଠିକ ପରିତାଳନା ହୋଇଛି ।"
