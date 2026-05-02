ସଫଳତା ଦେଲା 'ପ୍ରୟାସ'; ପାସ ହାରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ୍'

ଲଗାତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଟପରେ ରହୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା । ଏହା 'ପ୍ରୟାସ ମଡେଲ୍' ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 10:14 PM IST

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି): ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 95.33 ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ପାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 99.31 ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ପାସ କରିଛନ୍ତି । ପାସ ହାରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ । ଜିଲ୍ଲାର 161ଟି ସ୍କୁଲର 8ହଜାର 116ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7ହଜାର 982ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7ହଜାର 921ଜଣ ପିଲା ପାସ କରିଛନ୍ତି । ପାସ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ।

ଜିଲ୍ଲାରେ 3988ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଥିବା ବେଳେ 3939ଜଣ ଛାତ୍ର ପାସ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଜଣ ପିଲା A-1 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ 395ଜଣ A-2, 1795ଜଣ B-1, 2373ଜଣ B-2, 2046ଜଣ C,1132ଜଣ D,180ଜଣ E ଏବଂ 55ଜଣ F ଗ୍ରେଡରେ ପାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୁବ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କେକ କାଟି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

'ପ୍ରୟାସ ମଡେଲ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରେୟ-

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ 'ପ୍ରୟାସ ମଡେଲ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡ. ମାୟାଧର ସାହୁ ।

କିପରି ସଫଳତା ଆଣିଲା 'ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ'-

ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରି-ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ଯୋଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ଲେବଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6 ରୁ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ । ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନେଇ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଯାହା ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସମୟ ବାଦ୍ ଏହି ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଯାଉଥିଲା କେବଳ ସ୍କୁଲ୍ ନୁହଁ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଓ ଡାଉଟ୍ ଦୂର କରୁଥିଲେ ।

ତେବେ ଏହି ଭଳି 'ପ୍ରୟାସ' ଦ୍ୱାରା ଲଗାତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ ପାସ୍ ହାର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କହଛନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟନାୟକ ।

