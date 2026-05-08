ମାଟ୍ରିକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳି ପାରିବ

ମାଟ୍ରିକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

BSE ODISHA MATRIC CERTIFICATE
ମାଟ୍ରିକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 9:56 PM IST

କଟକ: ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ବିଶେଷକରି ମାର୍କ ସିଟ୍ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁଥିବାରୁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବେ, ସେନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ । ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରହିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅବିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ।

ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ସମେତ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 କିମ୍ବା 11ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫୋନେଟିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ କରି ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର 9 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ । ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହାର ସାମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ବ୍ଲକରେ ଏକ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ, ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ବିଶେଷକରି ସଫ୍ଟ କପି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଠାଯିବ । ଏହାର ଅବଧି 4 ଦିନ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରୁହେ, ତେବେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋର୍ଡ । ସ୍କୁଲରେ ହାର୍ଡ କପି ମିଳିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅବିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରୁହେ, ତେବେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୋର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାରିବେ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି । ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । 0671-2412059 ଏବଂ 0671-2412060 ଏହି ଦୁଇଟି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ରି-ଚେକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟ ରହିଛି ବୋଲି ସଭାପତି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ exclusive ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

