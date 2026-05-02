10th Result: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଫଳାଫଳ
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଦେଖିବେ ? ରେଜଲ୍ଟରେ କ’ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ?
Published : May 2, 2026 at 8:08 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେହିପରି ବୋର୍ଡ, ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (AHSC) ଫଳାଫଳ, ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (SOSC) ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା 2026 ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ 2026:
|ପରୀକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
|ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE), ଓଡ଼ିଶା
|ଫଳାଫଳ ତାରିଖ
|2 ମେ' 2026
|ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ସମୟ
|ଅପରାହ୍ନ 4ଟା
|ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ରେଜଲ୍ଟ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା
|ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ
|ଫେବୃଆରୀ 19- ମାର୍ଚ୍ଚ 2
|ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍
|www.bseodisha.ac.in ଏବଂ www.bseodisha.nic.in
|ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ
|5,61,979 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୨୦୨୬ ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଦେଖିବେ?
- ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ: bseodisha.ac.in କିମ୍ବା orissaresults.nic.inକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ: "ବାର୍ଷିକ HSC ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ 2026" ଲାଇଭ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ (ଆଡ୍ମିଟ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ) ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍କୋର ଦେଖନ୍ତୁ: 'ସବମିଟ୍' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
- କପି ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ: PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ ନ ଖୋଲେ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । OR10 <Roll Number> ଟାଇପ୍ କରି 5676750କୁ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତୁ ।
ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ:
ଅନଲାଇନ୍ ଫଳାଫଳ ଏକ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ । ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରବେଶ (ଶ୍ରେଣୀ 11) ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ BSE ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଫଳାଫଳରେ କ’ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:
- ନାମ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମର ସଠିକ୍ ବନାନ
- ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ସ୍କୁଲ କୋଡ୍
- ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ମାର୍କ
- ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି (ପାସ୍/ଫେଲ୍) ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ (A1ରୁ F)
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 3082 ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତଥର ପ୍ରଥମ କରି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଭ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର 3082 ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଗତବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ:
- 2025 ମସିହାରେ, ମୋଟ ପାସ୍ ହାର 94.69%
- ମୋଟ ଛାତ୍ର:5.22 ଲକ୍ଷ+
- ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର: 3,133
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ