୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିରୁଲକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 10, 2026 at 6:20 PM IST
Illegal Brown sugar Trade in Bhubaneswar, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବର ଉପରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ- SCU ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଲାଲଗୋଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ପୁରର ଜାକିରୁଲ୍ ଇସ୍ଲାମ (୩୨)। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିରୁଲକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ୨୬୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ ୭୧୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ହଳଦପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗରାଖ ଖୋଜୁଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଟିମ୍ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଜାକିରୁଲ୍ ଖସିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଦୌଡ଼ିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଘେରିଯାଇ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା ।
ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 0674-2916383କୁ ସକାଳ ୧୦ରୁ ରାତି ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଜାକିରୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ୯୧୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ସେହିପରି ୫୭ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଧଳା ଜହର ବେପାର ! ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ୪ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ; ୨୯ ଲକ୍ଷର ଧଳାଜହର ସହ କାର୍ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର