ETV Bharat / state

୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିରୁଲକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Brown sugar worth Rs 26 lakh seized, Bengali youth in custody of Special Crime Unit
୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Illegal Brown sugar Trade in Bhubaneswar, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବର ଉପରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ- SCU ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଲାଲଗୋଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ପୁରର ଜାକିରୁଲ୍ ଇସ୍ଲାମ (୩୨)। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିରୁଲକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)


ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ୨୬୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ ୭୧୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ହଳଦପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗରାଖ ଖୋଜୁଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଟିମ୍ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଜାକିରୁଲ୍ ଖସିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଦୌଡ଼ିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଘେରିଯାଇ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା ।



ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 0674-2916383କୁ ସକାଳ ୧୦ରୁ ରାତି ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)


ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଜାକିରୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ୯୧୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ସେହିପରି ୫୭ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଧଳା ଜହର ବେପାର ! ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ୪ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ; ୨୯ ଲକ୍ଷର ଧଳାଜହର ସହ କାର୍ ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BROWN SUGAR TRAFFICKING
BHUBANESWAR BROWN SUGAR BURST
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ
ILLEGAL BROWNSUGAR TRADE BBSR
ILLEGAL BROWNSUGAR TRADE BBSR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.