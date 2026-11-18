ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଧଳାଜହର କରବାର; ୫ କୋଟିର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିନ ଅରଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍.କେ. ଅସଗର ଏବଂ ହମିଦା ବିବି (୩୭)। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 18, 2026 at 11:24 AM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିନ ଗୋପାଳଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଚଢ଼ାଉ କରି ମୋଟ ୧୦ କିଲୋ ୨୩୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିନ ଅରଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍.କେ. ଅସଗର ଏବଂ ହମିଦା ବିବି (୩୭)।
ହମିଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋପାଳଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୪୯ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏସ୍.କେ. ଅସଗର ଓ ହମିଦା ବିବି ଗୋପାଳଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ଓ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଗୋପାଳଗାଁ ସ୍ଥିତ ଉକ୍ତ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା।
୪ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର ୭୯୦ ଟଙ୍କା ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ
ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୯୧୩ ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଏବଂ ୮୩୨୦ ଗ୍ରାମ ପାଉଡର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଓଜନ ୧୦ କେଜି ୨୩୩ ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ନଗଦ ୪ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର ୭୯୦ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି, ଗୋଟିଏ ବାଇକ, ୬ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ୨ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓଜନ ମେସିନ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୬ ବୋତଲ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ( ଯାହା ଅଧିକ ନିଶା ଏବଂ ଓଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ) ଜବତ କରିଛି । ଏହାସହ ଏଟିଏମ୍, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୧ଟି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୮୧ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଏନଡିପିଏସ୍ ଆଇନର ଧାରା ୨୧(c) ଏବଂ ବିଏନଏସ୍ (BNS) ର ଧାରା ୨୭୬/୨୭୭/୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସପି ପରେଶ କୁମାର ରାଉତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି , "ଗତକାଲି ରାତି ୧୧ଟା ୪୯ ମିନିଟରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ହେବାର ଯୋଜନା ଥିବା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।"
ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ ୧୦ କିଲୋ ୨୩୩ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅରଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗର ମଧ୍ୟରୁ ୧ କିଲୋ ୯୧୩ ଗ୍ରାମ୍ କଞ୍ଚା ବ୍ରାଉନସୁଗର ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୮ କିଲୋ ୩୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପାଉଡର ଆକାରରେ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର ୭୯୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ୧୧ଟି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର, ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଓଜନ କରି ଭାଗ ଭାଗ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓଜନ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି।"
ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସପି ପରେଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବ୍ରୁସିନ୍ ଆନହାଇଡ୍ରସ୍ (Brucine Anhydrous) ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ୬ଟି ଡବା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବ୍ରାଉନସୁଗରକୁ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରୁ ପାଉଡର ଆକାରକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ରୁସିନ୍ ଆନହାଇଡ୍ରସ୍ ମିଶାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗରରେ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ବଡ଼ ପରିମାଣର ଧଳାଜହର: ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୩ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ: ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ୍