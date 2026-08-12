୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ; ଭଦ୍ରକରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ କରୁଥିଲେ ଡିଲ୍, ୩ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ୨୯୦ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ୩ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 12, 2026 at 6:57 AM IST
Brown Sugar Seized ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର । ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଦିର ଚଢ଼ାଉ ସତ୍ତ୍ବେ କାରବାର ଥମୁନାହିଁ । ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି । ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ୨୯୦ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୩ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଧରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗର କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସବିର କାଦିର୍ (୨୧), ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା (୨୩) ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜେନା (୨୩) । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ବିଜେବି ନଗର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । କାର୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ ୧ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ କାହାକୁ ଏହି ବ୍ରାଉନସୁଗର ଦେଉଥିଲେ ସେନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଲିଙ୍କରେ ବଡ଼ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ବାରମ୍ବାର ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହେଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ବ୍ରାଉନସୁଗର ମାମଲାରେ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ । ଡିଏସପି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରେଞ୍ଜ-୧ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ । ଏପରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ରାଉନସୁଗର ଦେଇଥାନ୍ତେ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବିର କାଦିର୍ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ । ତା' ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ରହିଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଜେଲରୁ ଫେରି ପୁଣି ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର କରୁଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକରୁ ଆଣି ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା: ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ
ଇଟିଭି ଭାରତଚ, ଭୁବନେଶ୍ବର