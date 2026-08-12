ETV Bharat / state

ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର 'ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ': ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର 200 ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ l ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତତକାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର।ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

SAMBALPUR CSB SCHOOL
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 4:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Sambalpur Chandrasekhar Behera Jilla School ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର 80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବ ଦେଶ । ମାଟି-ପାଣି-ପବନ ଗାଇବ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗାଥା । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 79 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ଦେଶ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ 161 ବର୍ଷ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ 'ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ' । ଏହି ସ୍କୁଲ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, 1921 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୂଆ ଏଇଠୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିପରି ଭାଗ ନେଇଥିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ? ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ସ୍ବାଧୀନତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ CSB ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ’

ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବର୍ଜନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ:

ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ 1920 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏହି ଡାକରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ l ଏହାପରେ 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ 200 ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁରର 161 ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ରଙ୍କ ସାହାସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା କୋଲକାତା ସମ୍ବାଦପତ୍ର:

ସେତେବେଳେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନୃସିଂହ ଗୁରୁ, କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବେଣୀମାଧବ ସୁପକାର ଆଦି ଛାତ୍ରମାନେ l ଏହି ଖବର ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା l କୋଲକାତାର ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ସାହାସିକ ପଦକ୍ଷେପର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l



ସ୍କୁଲ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ?
CSB ଜିଲ୍ଲା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 1850 ମସିହା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଡକ୍ଟର ଜନ୍ କାଡେନହେସାଦ (Dr John Cadenhesad) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ ଥିଲା ‘ସୁମଭୁଲପୁର ସ୍କୁଲ (Sumbhulpoor School)’ l ଏହା ପରେ 1860 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 240 ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ l ପରେ 1864 ମସିହାରେ ଏହାର ନାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କରାଗଲା l ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 126 ଜଣ ଛାତ୍ରଥିଲେ । 1868ରେ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର ଏହି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କୋଲକାତାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଥମ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ ହୋଇଥିଲେ l

Independence Day Special
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat Odisha)

ସୁମଭୁଲପୁର ସ୍କୁଲରୁ CSB ସ୍କୁଲର ଯାତ୍ରା...

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1952 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍କୁଲର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଗଲା । ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର "ଲେଡି ଲୁଇସ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ପରେ କିଛି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଲଡିଂରେ ଚାଲିଥିଲା l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର CSB ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେଠାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି l

Independence Day Special
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ...

ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଡ. ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 'ଏହି ସ୍କୁଲର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି l ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା l 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3ରେ 200 ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ।’

Independence Day Special
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ:

ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ନିଜେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫ୍ରେଜର କ୍ଳବଠାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡି ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ l ଏଭଳି ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ନୃସିଂହ ଗୁରୁ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାହାରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭେଇ ଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଡ. ଦୀପକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

Independence Day Special
ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ରେଜର କ୍ଲବ (ETV Bharat Odisha)

ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି:

ବର୍ତ୍ତମାନ CSB ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠରୁ 10ମ ଯାଏ ମୋଟ 560 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି l ଏନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକିତା ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି l ତେଣୁ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରେଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ବେଳେ ବେଳେ ଐତିହାସିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଏହାଛଡା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଗଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ l ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ l’

Independence Day Special
ଐତିହାସିକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ:

ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ଦାସ କୁହନ୍ତି,‘ ଆମ ସ୍କୁଲ କେବଳ ଏକ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ଏହାସହ ଏହି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ l’



ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି l ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ।’

Independence Day Special
2014 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ 150 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା ,ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଉପସ୍ଥିତ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍କୁଲ ଅଟେ l 2014 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍କୁଲ 150ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଏହି ସ୍କୁଲର ଇତିହାସ ଆଜି ବି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ।

Independence Day Special
ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା

ପୁରୁବାଈ ବେନ; ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ, ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଜୀବନ

ସେବାର ମିଶାଲ୍‌ ପାର୍ବତୀ ଗିରି: ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନାତି-ନାତୁଣୀ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2026
CHANDRA SEKHARA BEHERA JILLA SCHOOL
ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ
SAMBALPUR CSB SCHOOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.