ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର 'ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ': ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର 200 ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ l ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତତକାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର।ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 12, 2026 at 4:52 PM IST
Sambalpur Chandrasekhar Behera Jilla School ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର 80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବ ଦେଶ । ମାଟି-ପାଣି-ପବନ ଗାଇବ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗାଥା । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 79 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ଦେଶ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ 161 ବର୍ଷ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ 'ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ' । ଏହି ସ୍କୁଲ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, 1921 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୂଆ ଏଇଠୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିପରି ଭାଗ ନେଇଥିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ? ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ସ୍ବାଧୀନତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ CSB ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ’ ।
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବର୍ଜନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ:
ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ 1920 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏହି ଡାକରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ l ଏହାପରେ 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ 200 ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ l
ଛାତ୍ରଙ୍କ ସାହାସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା କୋଲକାତା ସମ୍ବାଦପତ୍ର:
ସେତେବେଳେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନୃସିଂହ ଗୁରୁ, କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବେଣୀମାଧବ ସୁପକାର ଆଦି ଛାତ୍ରମାନେ l ଏହି ଖବର ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା l କୋଲକାତାର ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ସାହାସିକ ପଦକ୍ଷେପର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l
ସ୍କୁଲ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ?
CSB ଜିଲ୍ଲା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 1850 ମସିହା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଡକ୍ଟର ଜନ୍ କାଡେନହେସାଦ (Dr John Cadenhesad) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ ଥିଲା ‘ସୁମଭୁଲପୁର ସ୍କୁଲ (Sumbhulpoor School)’ l ଏହା ପରେ 1860 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 240 ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ l ପରେ 1864 ମସିହାରେ ଏହାର ନାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କରାଗଲା l ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 126 ଜଣ ଛାତ୍ରଥିଲେ । 1868ରେ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର ଏହି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କୋଲକାତାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଥମ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ ହୋଇଥିଲେ l
ସୁମଭୁଲପୁର ସ୍କୁଲରୁ CSB ସ୍କୁଲର ଯାତ୍ରା...
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1952 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍କୁଲର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଗଲା । ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର "ଲେଡି ଲୁଇସ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ପରେ କିଛି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଲଡିଂରେ ଚାଲିଥିଲା l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର CSB ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେଠାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି l
ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ...
ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଡ. ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 'ଏହି ସ୍କୁଲର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି l ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା l 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3ରେ 200 ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ।’
ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ:
ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ନିଜେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫ୍ରେଜର କ୍ଳବଠାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡି ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ l ଏଭଳି ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ନୃସିଂହ ଗୁରୁ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାହାରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭେଇ ଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଡ. ଦୀପକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି:
ବର୍ତ୍ତମାନ CSB ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠରୁ 10ମ ଯାଏ ମୋଟ 560 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି l ଏନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକିତା ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି l ତେଣୁ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରେଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ବେଳେ ବେଳେ ଐତିହାସିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଏହାଛଡା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଗଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ l ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ l’
ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ:
ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ଦାସ କୁହନ୍ତି,‘ ଆମ ସ୍କୁଲ କେବଳ ଏକ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ଏହାସହ ଏହି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ l’
ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି l ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ।’
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍କୁଲ ଅଟେ l 2014 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍କୁଲ 150ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଏହି ସ୍କୁଲର ଇତିହାସ ଆଜି ବି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର