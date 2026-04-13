ETV Bharat / state

ଐତିହ୍ୟରେ ଚମକିବ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ ହଲ; ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କୋଠା

ସମ୍ବଲପୁରର ଗୌନ୍ତିଆ, ଜମିନଦାର ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ 9,417 ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ ହଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

British era building Victoria Town Hall to be renamed as Surendra Sai Museum
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କୋଠା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ ହଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ବଦଳିବ ରୂପ । ବଦିିଳିବ ପରିଚୟ । ସମ୍ବଲପୁରର ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କୋଠା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ ହଲର ନାଁ ବଦଳିବ l ମ୍ୟୁଜିୟମ ରୂପ ନେବ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ ହଲ । ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିଚିତ ହେବ l ଏବେ ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖାଯିବ

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କୋଠା (Etv Bharat)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁର ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅମଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବିଲଡିଂଟି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l କେତେବେଳେ କଲେଜ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଫିସ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା l ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଫିସଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଏହା ଅବ୍ୟବହୃତ କୋଠା ଭାବେ ପଡି ରହିଥିଲା l ସମୟ କ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ ପାଣ୍ଠି ଆସିବା ପରେ ବର୍ତମାନ ତାହା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖାଯିବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ l'

2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ

ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 2016-17 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା l ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଙ୍ଗ ପାଇଁ 1 କୋଟି 86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର ପାଣ୍ଠି ଆସିଛି l ଏହା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା INTACH ର ଟେକନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, 'ସମ୍ବଲପୁର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ ହଲକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭାବରେ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି l ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଓଡିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ତଥା ସମ୍ବଲପୁରର ସଂସ୍କୃତି, ହସ୍ତତନ୍ତ, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବ l'


ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସକାର ତଥା INTACH ର ସଦସ୍ୟ ଡ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ପାଇ ପାରିବେ l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 1902 ମସିହାରେ ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1904 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା l

ସମ୍ବଲପୁରରେ କାହିଁକି ହେଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ

ସମ୍ବଲପୁରରେ କାହିଁକି ହେଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ ? କିଏ କରିଥିଲା ଏହି କୋଠାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ? ଇଂଲଣ୍ତ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଗଲା ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସର ଫର୍ଦ୍ଦ ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲେ ଜଣାପଡେ, ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ରହିଥିଲା l ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ, 1901 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହଲ ଟାଉନ ହଲ ତିଆରି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ 4ଟି ସହରରେ ହୋଇଥିଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ

ସେତେବେଳେ ନାଗପୁର, ଜବଲପୁର, ରାୟପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ ତିଆରି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ଯାଇଥିଲା l 1902 ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା l ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେ.ବି. ଲେଭେନଥୋର୍ପେ ଏହାର ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ l ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୌନ୍ତିଆ, ଜମିନଦାର ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ମୋଟ 9,417 ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା l 2 ବର୍ଷରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରାଜ୍ୟର କମିଶନର J.P. Hewett ଏହାକୁ 1904 ରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l


ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଟାଉନ ହଲ କୋଠା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମହିଳା ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ କଲେଜ, ଏସଡ଼ିଏ, ଡିଆରଡିଏ,ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସାମୟିକ ଅଫିସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା l ବର୍ତମାନ ଏହି କୋଠାଟି ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR VICTORIA HALL
SAMBALPUR VICTORIA TOWN HALL
SURENDRA SAI MUSEUM
ସମ୍ବଲପୁର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ
VICTORIA TOWN HALL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.