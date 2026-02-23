ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନବବଧୂକୁ ଅପହରଣ, ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବର
ବିବାହ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ନବ ଦମ୍ପତି । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଅପହରଣ । ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବର । କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କଲେ ବର ପକ୍ଷ ।
Published : February 23, 2026 at 7:42 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବିବାହ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂକୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ । ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ଯୁବକ ଗତକାଲି ରବିବାର ବିବାହ ସାରି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତରଭା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଅପହରଣ:
ଗତ ଛ' ମାସ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରର ରିଙ୍କୁ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ରଥପଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଗତ ଶନିବାର ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପାଇଁ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପରିବାର ସବୁଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରିଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କଣ୍ଟାମାଳ ରଥପଡ଼ାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ସରିଥିବା ବେଳେ ତା' ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଭୋର ସମୟରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଫେରୁଥିଲେ ରିଙ୍କୁ । ହେଲେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଯୁବକ ବର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନବବଧୂଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ତରଭା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ।
ପୋଲସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଯୁବକ ନବବଧୂର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଜଣେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସେପଟେ ବରର ପରିବାର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଝିଅର ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି । ବର ପକ୍ଷ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ବିବାହ ଓ ଭୋଜି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଝିଅକୁ ଦେଇଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କଲେ ବର ପକ୍ଷ :
ଏନେଇ ବର ଅର୍ଥାତ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିଳାସିନୀ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ଛଅ ମାସ ତଳେ ମୋ ଭାଇର ବିବାହ କଣ୍ଟାମାଳରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା । ତା' ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ଗତକାଲି ସମସ୍ତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ । ରାତି ରାତିରେ ସେଠି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଭୋର ଚାରିଟାରେ ମୋ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବାଟରେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଆମ ନବବଧୂକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ପଛରେ ସେହି ନବବଧୂର ହିଁ ହାତ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମେ ବିବାହରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କପଡ଼ା ସବୁର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଆମେ ଚାହୁଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଝିଅ ମୋ ଭାଇ ସହ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର