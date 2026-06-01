ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକ । ବ୍ରାଜିଲ, ଋଷ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, UAE ଭଳି ଅନେକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 3:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ମାସ ୩ରୁ ୫ ଯାଏଁ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ (BRICS Technical Meeting of Disaster Risk Reduction Working Group) । ଜୁନ ୪ ତାରିଖରେ ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହଙ୍କ ସହ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନିଦିନିଆ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ହେଉଛି ବିଶ୍ଵର ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ । ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବ୍ରାଜିଲ, ଋଷ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଦି ଆରବ, ଇଜିପ୍ଟ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଣ୍ଟ ବା UAE, ଇଥଓପିଆ, ଇରାନ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ । ସାମୂହିକ ଭାବେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ଵ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ବିଶ୍ବର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା GDPର ଏକତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ଅଂଶର ପ୍ରତିନିଧି କରେ । ଭାରତର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା NDMA ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ବା DRR କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ ଗତବର୍ଷ ୨୯-୩୦ ଏପ୍ରିଲରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ ୩ରୁ ୫ ମଧ୍ଯରେ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ତାଜ ପୁରୀ ରିସୋର୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗୀ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବୈଠକରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଆରଆର ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

ବ୍ରିକ୍ସ ୨୦୨୬ ପୁରୀକୁ ଚୟନ କରିବାର କାରଣ ?

ବ୍ରିକ୍ସ ୨୦୨୬ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା DRRG ବୈଠକ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆୟୋଜନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହା ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ୧୯୯୯ ମସିହାର ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥିତିରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ସତର୍କବାଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା, ଦୃଢ଼ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି ଓ ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିରନ୍ତର ବିନିଯୋଗ ଫଳରେ ନିକଟ ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାଣହାନୀ ବା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା OSDMA ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ପୁରୀ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମହାପର୍ବରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ । ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମନ୍ବିତ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଶାଳ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ।
ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା NDMA ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉପକୂଳୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା, ସମୁଦାୟର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଚୟନ ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗ ଅଧୀନରେ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ବିସ୍ତାର ଯୋଗ୍ୟ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାର ପ୍ରତି ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମନ୍ବିତ । ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷକରି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

