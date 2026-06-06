ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମୁଦାୟର ସ୍ଵୀକୃତି: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ତିନି ଦିନ ଧରି ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 6, 2026 at 6:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁରୀରେ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ । ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ - ୨୦୨୬ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଜୁନ ୩ରୁ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଡିଆର୍ଆର୍ଜି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା NDMA ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା OSDMAର ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମୁଦାୟର ସ୍ଵୀକୃତି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ତଥା ସମନ୍ଵୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ" ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସର ଆଠଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ, ଇଥିଓପିଆ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ରୁଷିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ବୈଠକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ବଡ଼ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାଣହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା, ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ଓଡ୍ରାଫ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଜଳ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳଜନିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ଯ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ, ଛଉ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଅନୁଭୂତି ନେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।"
"ବ୍ରିକ୍ସ ଡିଆର୍ଆର୍ଜି ବୈଠକର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିଚିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬’ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ । ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଜନହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବ । ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ, ଓଡ୍ରାଫର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜନସମୁଦାୟଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ବୈଠକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାହାର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା । ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉଦୀୟମାନ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬ଟି ଥିମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗୁଆ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟାକୁ କିପରି ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲୁ । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କରି ଦେଖାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଛୁ । କେମିତି ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ।"
NDMAର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଵରୁପ ବତ୍ସା କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ଉପରେ ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ କମ ପଡିବ । Indian Ocean Dipole (IOD) ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ କମେଇ ପାରିବ । ଆଇଓଡି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିନ ଡାଇପୋଲ । ଏହା ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବ ଅଥବା ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇ ପାରିବ । ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।" NDMAର ସଦସ୍ୟ ଡ. ଦିନେଶ କୁମାର ଅସୱାଲ, ରୀତା ମିଶାଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆୟୁକ୍ତ ତଥା OSDMAର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଓ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଲେ BRICS ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ଦେଖି ବିମୋହିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର