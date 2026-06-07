ଓସ୍ୱାଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ BRICS ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଓଡ୍ରାଫ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରଣକୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା
BRICS ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଓଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ଦେଖିଲେ । ରିପୋର୍ଚ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : June 7, 2026 at 3:57 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା BRICS ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରଣକୌଶଳକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି କୋଣାର୍କ-ପୁରୀ ବେଳାମାର୍ଗସ୍ଥିତ ରାମଚଣ୍ଡୀ ନିକଟରେ ଥିବା 'ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜଳଦକ୍ଷତା ଓ ଜୀବନରକ୍ଷା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର' (ଓସ୍ୱାଲି) ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଓସ୍ୱାଲି ବୁଲିଲେ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧି:
ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ (ODRAF)ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରଣକୌଶଳ ଦେଖି ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମଡେଲ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ୧୧ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜାତୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ୩ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରାଜିଲ୍, ଚୀନ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍, ରୁଷ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ସମେତ ସମୁଦାୟ ୧୧ ଟି ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ୧୮ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ୫୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାମଚଣ୍ଡୀସ୍ଥିତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଦୁଃସାହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ରୋବୋଟିକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳରୁ ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଉନ୍ନତ ୱାଟର ବୋଟ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରୋପ୍ ଗନ୍ ଫାୟାର୍ (Rope Gun Fire) ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଁଣ ବୁଲିଲେ ପ୍ରତିନିଧି:
ଏହି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ବୈଷୟିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ସୁରକ୍ଷା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଁଣର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଓସଡମା (OSDMA) ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପରିଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।
BRICS ପ୍ରତିନିଧି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏଲିଆ ସିଥୋଲ କହିଛନ୍ତି, "ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସର ଉପକରଣ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ସମୟରେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଶନ ଦେଖିଲୁ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କ କୌଶଳ ଦେଖିଲୁ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବିଷୟ ।"
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ BRICS ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ବିଷୟ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ନିଜକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ସେତେବେଳେକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏନି । କାରଣ ଆମର ଏଠିକାର ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ବହୁତ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ । ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ସେମାନେ କେତେ ଦକ୍ଷ । ସମସ୍ତ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧି ଏପରି କୌଶଳ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ବହୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ଦେଶଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ପାରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା