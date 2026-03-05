3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ କୋଟିପତି ଖଣି ବାବୁ ଦେବବ୍ରତ; କାଲି ଫୁଲବାଣୀ ନେବ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଭଡ଼ା ଘରେ ହେବ ଯାଞ୍ଚ
ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : March 5, 2026 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ କଟକ ମଣ୍ଡଳ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ୩ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ମାରାଥନ ଜେରା ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ୩ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଝରପଡା ଜେଲରୁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଫୁଲବାଣୀରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ଭଡାଘରେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସେଠାରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦ୍ରତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଏସପି ସରୋଜ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ-
ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କୋଇଲା ଡିପୋ ଭଲରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଲାଗି କୋଇଲା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ । ଫଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୪ (ମଙ୍ଗଳବାର) ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ନଗଦ ୪.୨୭ କୋଟି-
ଏହାପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୫ (ବୁଧବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଶ୍ରୀବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରୁ ୪.୨୭ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଜବତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରୁ ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥସହ ଫ୍ଲାଟରୁ ୩୦୫. ୪୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍, ଜୀବନବୀମା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ଠାବ କରିବାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା