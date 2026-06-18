ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଫେରାର ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା
ଘଟଣାରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 18, 2026 at 7:16 PM IST
MANCHESWAR ASI VIGILANCE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI) ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଥାନାର ଆଉ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅବଦୁଲ ସର୍ଫରାଜ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଳାଇଛି ।
୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ
ଘଟଣାରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଏସପି ସରୋଜ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଋଣ ନେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରାଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ASI କୁଲୁ କରୁଥିଲେ । ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୁଲୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଦେଇଥିଲେ । କୁଲୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଓ ମନି ପର୍ସ ରଖିଥିଲେ । ଜାମିନରେ ଫେରିବା ପରେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଦେବାକୁ କୁଲୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ କୁଲୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସର୍ଫରାଜ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ବହୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୁନ୍ ୧୨ରେ ASI କୁଲୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୁଲୁ କହିଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।"
ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୦ ବେଳେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କୁଲୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଥାନାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା । ପରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଚେରୀ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତି ମାନିଥିଲେ । ତେବେ କୁଲୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ SP ସରୋଜ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ASI କୁଲୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର Article 311(2)(b) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଓ ଥାନାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅବଦୁଲ ସର୍ଫରାଜ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସେବାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇଁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକାଧିକ ଥର କୁହାଯାଇଛି । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର୍
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହିବାକୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି । ଚେତାବନୀ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବାର ଅଛି । ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଭଲ କାମ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା । ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ପୋଲିସଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମନୋଭାବ ରହିଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବଦଳାଇବ । ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସଆଇ, ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୯ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର