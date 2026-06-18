ETV Bharat / state

ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଫେରାର ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା

ଘଟଣାରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bribery case: ASI Rajesh Kullu and home guard Jyoti sent to jail search underway for absconding Sarfaraz
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଫେରାର ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MANCHESWAR ASI VIGILANCE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI) ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଥାନାର ଆଉ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅବଦୁଲ ସର୍ଫରାଜ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଳାଇଛି ।


ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଫେରାର ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା (ETV BHARAT ODISHA)

୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ

ଘଟଣାରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଏସପି ସରୋଜ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଋଣ ନେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରାଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ASI କୁଲୁ କରୁଥିଲେ । ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୁଲୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଦେଇଥିଲେ । କୁଲୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଓ ମନି ପର୍ସ ରଖିଥିଲେ । ଜାମିନରେ ଫେରିବା ପରେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଦେବାକୁ କୁଲୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ କୁଲୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସର୍ଫରାଜ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ବହୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୁନ୍ ୧୨ରେ ASI କୁଲୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୁଲୁ କହିଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।"

ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ (ETV BHARAT ODISHA)
ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଖି ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ

ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୦ ବେଳେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କୁଲୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଥାନାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା । ପରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଚେରୀ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତି ମାନିଥିଲେ । ତେବେ କୁଲୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ SP ସରୋଜ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।

କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ASI କୁଲୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର Article 311(2)(b) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଓ ଥାନାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅବଦୁଲ ସର୍ଫରାଜ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସେବାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇଁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକାଧିକ ଥର କୁହାଯାଇଛି । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଘଟଣାରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର୍

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହିବାକୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି । ଚେତାବନୀ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବାର ଅଛି । ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଭଲ କାମ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା । ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ପୋଲିସଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମନୋଭାବ ରହିଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବଦଳାଇବ । ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସଆଇ, ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୯ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

VIGILANCE RAID BHUBANESWAR
MANCHESWAR ASI VIGILANCE
ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନା ଏଏସଆଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
VIGILLANCE ARRESTED ASI
MANCHESWAR POLICE STATION ASI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.