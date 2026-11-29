ଶୀତରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ ! ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
Odisha Weather Update: ଆକାଶରେ ମେଘର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ।
Published : November 29, 2026 at 5:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଶୀତର ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ । ଆକାଶରେ ମେଘର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପୂର୍ବାଳୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Sanjeev Dwivedi, based on 0830 Hrs IST observation of #29thNovember,2026 https://t.co/1UodYJSrMi— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 29, 2026
ଟ୍ରପଲାଇନ ସକ୍ରିୟ:
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରପଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନଟି ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୧.୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସକାଳ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature https://t.co/cRfnaLOknm— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 29, 2026
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଥରିଲାଣି ଓଡିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୫°C ଛୁଇଁଲା ପାରଦ
ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ୟେଲୋ ଚେତାବନୀ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧ ସକାଳ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ରୁ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା
କେଉଁଠି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ?
ଏପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୭.୯ ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ ୧୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୧୦.୫, ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୧ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର