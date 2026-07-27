ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ
୭ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ । ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : July 27, 2026 at 10:02 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସର ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କମଲେଶ ଘୋଷଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ ଆହତ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓପିଏମ୍ ଘାଟ ନିକଟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି । ଅଙ୍କିତ ନାଁରେ 7ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି ।
ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବେଳେ ଚଢାଉ କଲା ପୋଲିସ...
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଏମ୍ ଘାଟ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା । ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଅଙ୍କିତ ନାଁରେ 7ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା:
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୭ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍କିତ ଘୋଷଙ୍କ ନାମରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଡକାୟତି, ଆକ୍ରମଣ ଓ ଧମକ ଭଳି ସାତଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି ।
ଅଙ୍କିତ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା...
- ବନହରପାଲି ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୨୦୬/୨୦୨୩ – Arms Act ଓ IPC ଧାରା ୩୯୯/୪୦୨
- ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୩୦୨/୨୦୨୧ – ଧାରା ୩୯୨ IPC
- ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୧୯୦/୨୦୨୫ – Arms Act ଓ BNSର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା
- ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୨୦୯/୨୦୨୧ – ଧାରା ୩୦୭, ୩୨୪, ୩୪ IPC
- ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୩୦୦/୨୦୨୧ – ଧାରା ୩୦୭, ୩୨୪, ୩୪, ୩୪୧, ୫୦୬ IPC
- ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୩୮୩/୨୦୨୪ – BNSର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା
- ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୨୦୮/୨୦୨୬ – BNS ଓ Arms Act ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା
ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ:
ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବାପା କମଲେଶ ଘୋଷ ଓରଫ ସୋନୁ ଘୋଷ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ବୋମାମାଡ଼, ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ସମେତ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅମିତ ଧଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ପରେ କୋଲକାତାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ (NSA) ଅଧୀନରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି । ୨୦୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ସୋନୁ ଘୋଷଙ୍କ ସାନଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ଘୋଷଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ସଦ୍ୟ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଘଟଣା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଏହି ଅପରାଧିକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଏପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ, ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା