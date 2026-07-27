ETV Bharat / state

ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ

୭ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ । ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

BRAJARAJNAGAR ENCOUNTER
ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡା: ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସର ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କମଲେଶ ଘୋଷଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ ଆହତ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓପିଏମ୍ ଘାଟ ନିକଟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି । ଅଙ୍କିତ ନାଁରେ 7ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି ।

Encounter
ଆହତ ଅଙ୍କିତ (ETV Bharat Odisha)

ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବେଳେ ଚଢାଉ କଲା ପୋଲିସ...

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଏମ୍ ଘାଟ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା । ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Encounter
ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ (ETV Bharat Odisha)

ଅଙ୍କିତ ନାଁରେ 7ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା:

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୭ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍କିତ ଘୋଷଙ୍କ ନାମରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଡକାୟତି, ଆକ୍ରମଣ ଓ ଧମକ ଭଳି ସାତଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି ।

ଅଙ୍କିତ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା...

  1. ବନହରପାଲି ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୨୦୬/୨୦୨୩ – Arms Act ଓ IPC ଧାରା ୩୯୯/୪୦୨
  2. ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୩୦୨/୨୦୨୧ – ଧାରା ୩୯୨ IPC
  3. ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୧୯୦/୨୦୨୫ – Arms Act ଓ BNSର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା
  4. ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୨୦୯/୨୦୨୧ – ଧାରା ୩୦୭, ୩୨୪, ୩୪ IPC
  5. ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୩୦୦/୨୦୨୧ – ଧାରା ୩୦୭, ୩୨୪, ୩୪, ୩୪୧, ୫୦୬ IPC
  6. ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୩୮୩/୨୦୨୪ – BNSର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା
  7. ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୨୦୮/୨୦୨୬ – BNS ଓ Arms Act ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା

ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ:

Encounter
ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ (ETV Bharat Odisha)

ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବାପା କମଲେଶ ଘୋଷ ଓରଫ ସୋନୁ ଘୋଷ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ବୋମାମାଡ଼, ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ସମେତ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅମିତ ଧଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ପରେ କୋଲକାତାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ (NSA) ଅଧୀନରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି । ୨୦୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ସୋନୁ ଘୋଷଙ୍କ ସାନଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ଘୋଷଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ସଦ୍ୟ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ଘଟଣା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଏହି ଅପରାଧିକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଏପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ, ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆକୁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର୍, ଗୁରୁତର ହୋଇ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି, ୯ MM ପିସ୍ତଲ ଜବତ

କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଗୁରୁତର

ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ

ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା

TAGGED:

JHARSUGUDA ENCOUNTER
ANKIT GHOSH
ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏନକାଉଣ୍ଟର
କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ
BRAJARAJNAGAR ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.