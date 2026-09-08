ETV Bharat / state

ଛେଳି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୁହିକ ଆକ୍ରମଣ: ଚାରି ଯୁବକ ଲହୁଲୁହାଣ

ଚାରିି ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

brahmapur viral video allegations of attempt to stealing goats
ଛେଳି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୁହିକ ଆକ୍ରମଣ: ଚାରି ଯୁବକ ଲହୁଲୁହାଣ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଛେଳି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୁହିକ ଆକ୍ରମଣ । ଯେଉଁଥିରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁବକ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚାରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ । ଅପରପକ୍ଷେ ଜାମିନରେ ଆସିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଏତଲାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ‌।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୪ ଜଣ ଯୁବକ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛେଳି ଚୋରୀ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ ବ୍ଲକ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରପୁଟି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଚୋରି କଲାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚାରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଖଇରବେଠି ଗ୍ରାମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ପଶି ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଉଠି ପଡିବା ସହ ୪ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ଚାରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀନିବାସ ସେଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏସ. କାହ୍ନା ରାଓ(୩୦), ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମହାରଣା (୨୪), ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଲୋଚାପଡା ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ ବବୁଲ (୨୧) ଓ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ତହଁର ଗ୍ରାମର ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହାରଣା (୩୨)। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଥାନାରେ କେସ ନଂ - ୬୩୧/୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶେରଗଡ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଛାଡି ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।

ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋମବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଇରବେଠି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିବା ନେଇ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ କେସ ନଂ -୬୩୫/୨୬ ରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଶା-ଝଗଡା ଉଜାଡୁଛି ସଂସାର: ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କଲା ସ୍ବାମୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ବହି ବସ୍ତାନି! ବାପା ଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଅକୁ ବାଜିଲା ତୀର

TAGGED:

ଛେଳି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୁହିକ ଆକ୍ରମଣ
BRAHMAPUR CRIME
STEALING GOAT
BRAHMAPUR VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.