ଖୋଲିଲା ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦାନହୁଣ୍ଡି, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୁନି ଭକ୍ତର ହାତଲେଖା ଚିଠି
ଦାନହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାରୁ ରୂପା ଓ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଛୋଟ ଶିଶୁର ହାତଲେଖା ଚିଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
Published : February 8, 2026 at 10:08 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: "ହେ ମା ତାରାତାରିଣୀ.. ତୁ ତ ସବୁଜାଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି । ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଅଛି । ତୁ କହ ମା', ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବି । ମୁଁ ଯଦି ଛୋଟ ବେଳୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିବି ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇନଥିବ । ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ତତେ କିଛି ମାଗିବାକୁ । ମୁଁ ତତେ ବେଶୀ କିଛି ମାଗିବିନି । ମାଁ ଖଲି ଏତିକି କହିବି, ମତେ ପାଠ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେ । ମୋ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଭଲରେ ରଖ । ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲରେ ରଖ । ତା’ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦବୁନୁ । ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଓ ମାଆକୁ ଭଲରେ ରଖ । ତୁ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣୁ । ଆମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲାଗି ରହିଛି । ତାକୁ କେମିତି ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଦେ ମାଆ । ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି । ହଉ ମାଆ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବୁ । ଭଲରେ ଥା ଲୋ ମାଆ... ।" ଏଭଳି ଏକ କୁନ୍ନି ଭକ୍ତର ହାତଲେଖା ଚିଠି ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ହାନ ହୁଣ୍ଡି ବକ୍ସରୁ ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମାଁ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଦାନହୁଣ୍ଡି କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଦାନହୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ରୂପା ଓ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭକ୍ତର ହାତଲେଖା ଚିଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେପଟେ ଏଭଳି ହାତଲେଖା ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତହସିଲଦାର ତଥା ମନ୍ଦିରର ଓଏସ୍ଡି ବିନୋଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଚିଠିକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି। ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଆ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବାୟତ ବାପୁଜୀ ରଣାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇନଥିଲା । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୁରଷୋତ୍ତମପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିଠି ମିଳିବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ୱିତ କରୁଛି କହିବା ସହିତ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ସେବାୟତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେହି କୁନି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି ସେହି ଛୋଟ ଶିଶୁର ମନକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଆଣିଦେଉ ।"
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଦିଶକ୍ତୀ ପୀଠ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଁ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ହୁଣ୍ଡିକୁ ଚୈତ୍ରମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତହସିଲଦାର ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହି ହୁଣ୍ଡିକୁ ଖୋଲାଯାଇ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା , ସୁନା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର , ରୂପା ଓ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ।
ସେପଟେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଶିଶୁଟି ତାର ଦୁଃଖର କଥା ବେଦନା ଲେଖି ଦାନହୁଣ୍ଡି ବକ୍ସରେ ପକାଇଛି । ତାହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ମାଁ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ କୁନ୍ନି ଭକ୍ତର ଚିଠିକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସଂପର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର /ଗଞ୍ଜାମ