ଗୋପାଳପୁରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ! ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ଟଙ୍କା ଦାବି, ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜମି କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ? ସ୍ଥାନିୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 16, 2026 at 10:45 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜମି କାରବାରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅପହରଣ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ଅପହରଣକାରୀ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ଅପହରଣ ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜମି କିଣାବିକା ଡିଲ ନାଁ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି ?
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କରାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଜମି କାରବାର କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଫେନ୍ସ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତେକ ଦିନ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଡିଫେନ୍ସ କଲୋନୀରୁ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୁଆଡେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ରାସ୍ତାକଡରେ ତାଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଡିଥିବା ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନମଳିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପରିବାର ସଂପର୍କୀୟ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଅପହରଣକାରୀ କୁଆଡେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖିଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥରାଶି ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପରିବାର ବର୍ଗ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜମି କାରବାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଅପହରଣ ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜମି କିଣାବିକା ଡିଲ ନାଁ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଆଲୋକ ଜେନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମିଳିଥିବା ସୁରାକ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।"
ସେପଟେ ଅପହରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁଧୀରଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ସରାଫଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଶୁଣି ଆସିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଛି ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସରାଫ ।
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ପୂର୍ବତନ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।" ତେବେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର