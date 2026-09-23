ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ମେୟର ଓ କମିଶନର
ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 23, 2026 at 7:50 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରର ଆମ୍ବପୁଆ, ଗେଟବଜାର, ଡୁଡୁମା କୋଲୋନି ଓ ଗୋଷାଣୀନୂଆଗାଁର ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଫଳରେ ରେଶମ ସହରବାସୀ ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଏହା ଅନେକ ଘରେ ପଶିଯିବାରୁ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ବର୍ଷାରେ ନିଗମର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ । ହେଲେ ଏଥରର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ସଫେଇ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳ ସମୟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ତମାମ ଜାରି ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସହରର ୪୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ୬ଷ୍ଠ ଲାଇନ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନ୍ କଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିବା ବେଳେ ନିୟମିତ ଡ୍ରେନଜ୍ ବିଭାଗର ସଫେଇ ନହେବାରୁ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମେୟର ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସହରରେ ଏପରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଂଙ୍ଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ।
ମେୟର କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ କାମରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସହରର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ସୁକୁଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ୍, ଶ୍ୟାମନଗର, ଶରଧାବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛି । ସହରର ନିଗମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡ୍ରେନ୍ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିଲ୍ଟିଂ (ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର) କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି କମିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।"
୩ ଜେସିବି, ୨ଟି ହିତାଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ ସଫା ହେଉଛି
ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଥିଲେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ।
ମେୟର ସଂଙ୍ଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ଟି ଜେସିବି (JCB) ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ୨ଟି ହିତାଚି (Hitachi) ମେସିନ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଗମର କମିଶନର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ରାତିସାରା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥିତିର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଡ୍ରେନ ଉପର ପାହୁଚ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଶିବ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ମେୟର, କମିଶନର ଲାଗି ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଡ୍ରେନେଜ ସଫା କରିବାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଡ୍ରେନ ଉପର ପାହୁଚ କରିଦେବାରୁ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରକି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ; ଆନ୍ଧ୍ରର ୨୮ ବୋଟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା 5 ଘର, 3,170 ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର