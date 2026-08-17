ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ରାମିଆଳ ନଦୀ: ଭୁବନ ବ୍ଲକର ୩ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଜୟପୁର, କାଶିପୁର ଓ କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ । ଜଳବନ୍ଦୀରେ ତିନିଟି ଗ୍ରାମର ଦେଢଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 17, 2026 at 8:16 PM IST
Flood Situation In Dhenkanal, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ରାମିଆଳ ନଦୀ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଜୟପୁର, କାଶିପୁର ଓ କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ । ଓଢ଼ଣା ଗ୍ରାମ ମାଳ ବନ୍ଧରେ ଚାଳିଶ ଫୁଟର ଘାଇ । ଜଳବନ୍ଦୀରେ ତିନିଟି ଗ୍ରାମର ଦେଢଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ।
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ରାମିଆଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକର ତିନିଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ଥିବାବେଳେ, ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳ ମାଳ ବନ୍ଧ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଢ଼ଣା ଗ୍ରାମର ମାଳବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚାଳିଶ ଫୁଟର ଘାଇ । ଫଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଜୟପୁର,କୃଷ୍ଣପୁର, କାଶିପୁର, ଓଢ଼ଣା ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକର ତିନିଟି ଗ୍ରାମ ବିଶେଷକରି ଭୁଷଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟପୁର ଗ୍ରାମ, ସୁରପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଶିପୁର ଗ୍ରାମ ଓ ଯମୁନାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣପୁର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ରାମିଆଳ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡମଶାଳ ନାଳରେ ପ୍ରଥମଥର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ମାର୍ଥାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଓଢ଼ଣା ଗ୍ରାମଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୁଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ମାଳବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚାଳିଶ ଫୁଟର ଘାଇ । ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯମୁନାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ମାର୍ଥାପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଦୁଇ ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ । ଆଜକୁ ଛଅରୁ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ରାମିଆଳ ନାଳରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁଁ ଜୟପୁର, କାଶିପୁର ଓ କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ କୁହନ୍ତି,"ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡି ଆସିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି l ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳଚଳ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ l ତିନି ଦିନ ହେଲା ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି l ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି l"
ସେହିପରି କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ପପୁ ମଳିକ କୁହନ୍ତି, "ରାମିଆଲ ନଦୀର ମିଶିବା ସ୍ଥଳରେ ମାଲ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା l ବନ୍ୟା ଜଳରେ ମାଲ ବନ୍ଧ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶୁଛି l ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ମାଲ ବନ୍ଧକୁ ପଥର ପକାଯାଇ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା: ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶରଥପୁର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ, ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ