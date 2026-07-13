ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କାରିଗର, ଚଳିତବର୍ଷ ଗଡିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରଥ
ପାରାଭାଡ଼ିଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମାର ସେବାୟତ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : July 13, 2026 at 9:22 PM IST
ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ତିନିଦିନ । ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ବାଡ଼ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥାରୂଢ ଦର୍ଶନରୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଏ ସେନେଇ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଗତବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ରଥ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ।
ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଅନ୍ୟପଟେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କାରିଗର ସେବାୟତ ଓ କମାର ସେବାୟତ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କାରିଗର ।
ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା । ନିଜନିଜର କାମକୁ ଜୋରଦେଇ ଏକମନା ହୋଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବଢ଼େଇ, କମାର ଓ ରଙ୍ଗ କାରିଗର । ଚଳିତବର୍ଷର ନୂଆ ଓ ଗତବର୍ଷର କିଛି ପୁରୁଣା କାଠକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ୧୫ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ "ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ" ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବିଧି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚକରେ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ନିୟମିତ କାମ ଚାଲୁ ରହିବା କଥା।ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟ କାରଣରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମେ' ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ଲାଗେ କାଠ-
ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଶେଷନାଗଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଅଖ ସଂଖ୍ୟା ୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୪ ଟି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦୨୪ ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା କାଠରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ କେବଳ ତିନୋଟି ଅଖ ଓ ପାରେଣିକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସମସ୍ତ କାଠ ନୂଆ ଭାବେ ଅର୍ଥାତ ୮ଶହରୁ ଅଧିକ ନୂଆ କାଠ ଲାଗିଥିବା କୁହନ୍ତି ମହାରଣା ସେବାୟତ ରଘୁନାଥ ମହାରଣା ।
ରଥର ଉଚ୍ଚତା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ-
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥର ଉଚ୍ଚତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଠାରୁ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ମାତ୍ର କେଇ ହାତ ଉଚ୍ଚ ବା ୬୫ ଫୁଟ ୬ ଇଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ କାରିଗର । ଚକରେ ଅଖ ପଶିବା ପରେ ବରାଣ, ପାରିଣୀ, ପାସ୍ତା ପରେ ପତର ବାଡ଼ିଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପାରାଭାଡ଼ିଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମାର ସେବାୟତ ।
ଦୀର୍ଘ ୧୪ ପିଢ଼ି ଧରି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼େଇ ସେବାୟତ । ବଢ଼େଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ୪୦ଜଣ, ୨୦ ଜଣ ଲେବର, କମାର ୨ଜଣ, ଧୋବା ୨ ଜଣ, ଶଗଡ଼ିଆ ୨ ଜଣ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨ କମାର ରଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବରାନ୍ଦ, ନୋଥରୀ, ତାରିଣୀ, ମୁଣ୍ଡାକଣ୍ଟା ଓ ଛତିକଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କମାର ସେବକ । ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ ।
ରଥର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ କାହିଁକି ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥର ନାମ "ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ" କୁହାଯିବା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମଣିଶିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ରଥରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ ବିଜେ କରୁଥିବାରୁ ରଥକୁ "ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ" ରଥ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା କୁହାଯାଏ ।
ଏପରି ନାମକରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୀଠରେ କରାଯାଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ଶାସକ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେଵ ୧୨୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବାର ଲୋକଶୃତିରୁ ଜଣାଯାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ତୋଷାଳି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଆୟୋଜନ କରାଉଥିବାରୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ହାତୀ ଓ ସୈନ୍ୟଦଳ ଆସିବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥାରୂଢ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆ ହେବ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ୧ କୋଟି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା