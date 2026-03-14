ବିଲ୍ ନଦେବାରୁ କଟିଲା ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍; ଅନ୍ଧାରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା
ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ ନକରିବାରୁ କଟିଛି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ । ସଂନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡିଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ଗାଁ ।
Published : March 14, 2026 at 4:20 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଅନ୍ଧାର କିଟ୍ କିଟ୍ ରାତି, ମୁଁହକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି । ଡିବିରିର ଝାପ୍ସା ଆଲୋକରେ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ପାଠ ପଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ ମାନେ । କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଡିବିରି ଆଲୋକ ଭରସାରେ । ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗୁରୀପଡ଼ା ଗାଁରେ । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଯାଇନଥିବା କାରଣରୁ ଟାଟା କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମର ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏବେ ଏହି ଗାଁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡିଯାଉଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଦର ବ୍ଲକ ରିଶିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଙ୍ଗୁରୀପଡ଼ା ଗାଁ । ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ । ସରକାର ବିପିଏଲ୍ ଆଲୁଅ ଦେଇ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଟାଟାର ଅଧିକାରୀ ଆସି ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଗରିବ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟର ଅବଧି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
4 ବର୍ଷର ବିଲ୍ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପୈଠ କରିବାକୁ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ:
ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କାଟିଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, "ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଚାରି ବର୍ଷର ବକେୟା ବିଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୈଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ । ଏକଥରକୁ ଏତେ ବର୍ଷର ବିଲ୍ କେମିତି ଦେବୁ? ଆଗରୁ କେହି ବିଲ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏବେ ହଠାତ୍ ଆସି ବିଜୁଳି କାଟିଦେଲେ ।”
ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସର୍ପ ଓ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭୟ:
ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ଯୁତ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ରହୁଛୁ । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଯାଇନଥିବା ନେଇ ଟାଟା ପାୱାର ଲୋକ ଆସି ଲାଇନ କାଟି ଦେଲେ । ସରକାର ଆମକୁ ବିପିଏଲ ଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ । ଆମେ ଏହାକୁ ଲଗେଇଥିଲୁ ଏବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କାଟି ୪ ବର୍ଷର ବିଲ୍ ଏକା ଥରକେ ମାଗୁଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।" ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସର୍ପ ଅନ୍ଧାରରେ ଘରେ ପଶିବାର ଭୟ ରହୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବସିଛୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ମଶା-ମାଛିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ବାହାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛୁ ।"
ଆଜକୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବାର ୯ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପାଠପଢା ପାଇଁ ଡିବିରି ଭରସା:
ଏନେଇ ଡୁଙ୍ଗୁରୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଲେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ । ସିଧା ସଳଖ ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଲେ । ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ କହିବା ପରେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସରକାରୀ ବିପିଏଲ୍ ଲାଇଟ ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବା ଫଳରେ ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ଼ିବିରି ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେନି ଟାଟା ପାୱାର ଯନ୍ତ୍ରୀ:
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରା ଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପନି ଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ କାହିଁକି ଏପରି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦଲାଲ ଫାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହୁଲ ଗୋଟାଳି, ମିଳୁନି ମୂଲ
ପୁରୀ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ
ଆବର୍ଜନାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା, 20ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଉଠୁନି ଅଳିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି