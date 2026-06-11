ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ

ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ପ୍ରସାଦ ଟୁଡୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

doctor student death case
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ। ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ପ୍ରସାଦ ଟୁଡୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ। ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ।

ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍‌

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ BNS ର ଧାରା 108 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ମାମଲା ରୁଜୁ ପର ଠାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ କରି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦୁଇଟି ଟିମ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି।


ଭୀମସେନ ଯଦିଓ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତେଵେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ? ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ତେଵେ କାହିଁକି ସେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି? ଫୋନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରାର କାହିଁକି ହେଲେ ! ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ତେଵେ ଏହି ମାମଲା ଏକ କଗ୍ନିଜେବଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବଦେନ କରିବା କେଉଁଠି ନାଁ କେଉଁଠି ଗିରଫଦାରୀ ଭୟ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି।


ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୀମସେନ ପୋଲିସ ରାଡ଼ାର ବାହାରେ ଥିବା ହେତୁ ଲୁକ ଆଉଟ ସର୍କୁଲାର ପୋଲିସ ଜାରି କରି ପାରିବ ପୋଲିସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ନରହି ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର।

ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ

ଏହାରି ଭିତରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡାଟା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରତାରଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡି କେସ ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ BNS 108 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ! ଫେରାର ଥିବା କହିଲା ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଭୀମସାର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

MEDICAL STUDENT DEATH BOYFRIEND
HIGH COURT ANTICIPATORY BAIL
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା
DOCTOR STUDENT BF HIGH COURT
MEDICAL STUDENT DEATH CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.