ETV Bharat / state

ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ

ଗିରଫ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ହେଲେ ସେହି ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ସିନିୟର ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ଓରଫ ପପୁ । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Boyfriend biswajit jena
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 8:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୋଳନ୍ଥରା ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହ ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଳନ୍ଥରାରେ ରହିଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବିସିଏ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ହେଲେ ସେହି ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ସିନିୟର ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ଓରଫ ପପୁ ।

ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ

ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ମାମୁଁ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଗତ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସହପାଠୀ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ କକ୍ଷରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା କେସ୍ ନଂ- 226/26 ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା ୧୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚନା (Abetment to Suicide) ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା ।

TAGGED:

BERHAMPUR ENGINEERING STUDENT DEATH
BERHAMPUR STUDENT DEATH CASE
BF ARRESTED ENGINEERING STUDENT
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା
ENGINEERING COLLEGE STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.