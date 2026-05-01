ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ନେଇ ଦିନେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା; ଆଜି ଧ୍ବଂସମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଖାଲି ନାଁକୁ ପାଳିତ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ତାର ଐତିହ୍ୟ ହରେଇଛି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣି
Published : May 1, 2026 at 6:25 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ବୌଦ୍ଧ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନେକ ଭଗ୍ନା୍ବଶେଷ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନାମକରଣ କୁଆଡେ ଏପରି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ତାର ଐତିହ୍ୟ ହରେଇଛି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିଛି ।
କର୍ପୁର ଉଡି ଯାଇଛି, ଖାଲି ନାଁ ରହିଛି
ଆଜି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ତିଥିରେ ପରମ କାରୁଣିକ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଦିନେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ସେଇ ଐତିହ୍ୟ ହଜି ଯାଇଛି । କର୍ପୁର ଉଡି କନା ପଡି ରହିବା ପରି ଖାଲି ନାଁ ରହି ଯାଇଛି ।
ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀରେ ମନେ ପଡେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି
ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ହେଲେ ଆଜି ଏଠି ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡିଛି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଅନେକ ଦୁର୍ମୁଲ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯେଉଁ କେତେକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେଗୁଡିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟହେବାକୁ ବସିଛି । ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ । କେବଳ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ଓ କିଛି ବିଶେଷ ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧ ପୀଠକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ । ତଥାପି ଏହି ଅବହେଳିତ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
ସଦର ଗଡ଼ଖାଇ ତଟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ଆଜି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଗଡ଼ଖାଇ ତଟରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବା ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଛଡା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଓ ପରଗଲପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବୁଢା ରାଜା, ଝାର ବଉଦିଆ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭଳି ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ସିଂଘା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ବାର ସିଙ୍ଗା ତେର ଲୋଇର ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା।
ଧ୍ବଂସ ସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର
ବୌଦ୍ଧ ସହରର ରାଜବାଟୀ ସନ୍ନିକଟ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମ ରାଣୀ ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ତାମ୍ର ଫଳକରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପତନ ହେବା ସହ ଏହି ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଧ୍ବଂସ ସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 1930 ଦଶକରେ ବୌଦ୍ଧର ରାଜା ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ଉତଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉତଖନନ ସମୟରେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରୁ ମିଳିଥିବା ମର୍ତେୟ, ଅବଲୋକେତେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ।
ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ଏନେଇ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୌଦ୍ଧର ପରିଚୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଓ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ ମୁହଁରେ ପଡିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଦୁର୍ମୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୁଆଡେ ଉଭାନ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିରାଟ କାୟ ପଥର ଖମ୍ବ ସବୁ ପଡି ରହିଛି।
ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବଜ୍ରଯାନୀ ଶାଖାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଓ ପର୍ଗଳପୁରଠାରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଧ୍ବଂସପ୍ରାୟ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ରାଜ୍ୟ ପତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବୌଦ୍ଧର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କଣ କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଐତିହାସିକ
ଏ ନେଇ ବୌଦ୍ଧର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କେତନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କହନ୍ତି, 'ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକରଣ ଭଗବାନ ବୌଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜି ପଡି ରହିଛି । ହେଲେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ ଭାବେ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏଠି ଆଲେୋକୀକରଣର ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ସଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରନ୍ତା ।'
ଐତିହାସିକ ବିଶେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି କହନ୍ତି, 'ବୌଦ୍ଧ ରାଜବାଟୀରେ ଥିବା ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ କଲିକତା ରାଜବାଟୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଯେଉଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଥିରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍ବଲ ପକେଇ ଦେଲେଣି। ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ଖନନ ପାଇଁ ବାଟ ରଖିନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନ ଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଥିଲା ବୋଲି ଆଗାମୀ ପିଢି ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ
