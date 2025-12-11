ETV Bharat / state

ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 65,00000 ଟଙ୍କା ! ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାମ୍ବିଦରହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ

ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ତାମ୍ବିଦରହ' ର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି । ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାଲଟିଛି ମରୁଭୂମି ।

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାମ୍ବିଦରହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 2:43 PM IST

Tambidarah Tourist Site Boudh ବୌଦ୍ଧ: ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ବୌଦ୍ଧର ତାମ୍ବିଦରହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଏବେ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ପାଲଟିଗଲାଣି । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଏବେ ବହୁ ଦୂରରେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥଳ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ।

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାମ୍ବିଦରହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ (ETV Bharat)

ତାମ୍ବିଦରହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ:

ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ତାମ୍ବିଦରହ । ବୌଦ୍ଧ ସଦର ବ୍ଲକଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତଥା ବଘିଆପଡା ରାସ୍ତାର ବଘିଆପଡାଠାରୁ ଟିକରପଡା ରାସ୍ତାରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ପଡେ ତାମ୍ବିଦରହ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଥରର ବୁକୁ ଚିରି କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ । ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି ତାମ୍ବିଦରହ ସ୍ଥାନଟି ବଣ ଭୋଜି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ ସହ ବଣଭୋଜି କରି ଫେରିଥାନ୍ତି ।

ତାମ୍ବିଦରହ ନିକଟରେ ବହୁଥିବା ଝରଣା (ETV Bharat)

ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ:

ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ 'ତାମ୍ବିଦରହ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ' ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କଟେଜ ନିର୍ମାଣ ସହ ପାର୍କ, ରୋଷଶାଳା, ଆମୋଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜରିଆରେ ଏହାର ସିଂହ ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ସହ, ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପାର୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ତାମ୍ବିଦରହ ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅନାବନା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ ହୋଇ ଏ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ।

ତାମ୍ବିଦରହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି (ETV Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, 'ଅବହେଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିବିରକୁ ଅସାମାଜିକ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଏପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ କାନ୍ଥରୁ ଓପାଡି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଗଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଅପେକ୍ଷା ପରିତ୍ୟକ୍ତସ୍ଥଳ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । '

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହଁର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ପରିବାର ସହ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । ଆମ ଏଠାରେ କିଛି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ଲାଇଟ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି । ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏ ସ୍ଥାନ ଶ୍ମଶାନ ମରୁଭୂମି ହୋଇଯାଇଛି ।"

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ (ETV Bharat)

ରୋଜଗାରର ଆଶା ସ୍ବପ୍ନରେ ରହିଗଲା:

ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନରେ ରହିଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁରେ ତାମ୍ବିଦରହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ବଦଳରେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଦେଖି ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ।

ଯୁବ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, " 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଦୈନିକ 100ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିଲେ । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୂତ କୋଠି ହୋଇଗଲାଣି । ଯଦି ସରକାର ପୁଣିଥରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ବିକାଶ କରନ୍ତେ, ତେବେ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତେ ।"

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ (ETV Bharat)

ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ବିଡିଓ ଯୁଗଳ କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା , "ଏହା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଗତ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

