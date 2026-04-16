ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ବାସରେ ବିଷ ! ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପକେଟରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଅର୍ଥରାଶି

ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭରସା କରି କିଛି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ବିନା ରସିଦରେ ହାତଲେଖା ଚିଠା ନେଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି । ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣି

Boudh Sarsara Postmaster illegally looted more than 1 cr rupees from Customers probe undergoing
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 8:49 PM IST

ବୌଦ୍ଧ: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ବାସରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସରସରା ଗ୍ରାମୀଣ ଡ଼ାକ ବିଭାଗ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର । ଡାକ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଞ୍ଚୟଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆଳରେ ନିଜର ପକେଟ ଭରି ଚାଲିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି ଓ ଡାକ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍:
ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ବିଷୟ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଞ୍ଚୟଖାତାରୁ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ସହ ଡାକ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଫୁଲବାଣୀ ଡାକ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଭାନ୍:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକଘର ରହିଛି । ସେହିପରି ସରସରା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକଘର ବୌଦ୍ଧ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଡାକଘରେ ସରସରା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀ ସଞ୍ଚୟଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥାନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି କିଛି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ବିନା ରସିଦରେ ହାତଲେଖା ରସିଦ୍ ନେଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ । ପରେ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଞ୍ଚୟକାରୀଙ୍କ ଡାକ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଭାନ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ:
କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ନେଇ କୌଣସି ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିପାରିନଥିଲା । ଶେଷରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହ ନେଇ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଧାରାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାଏକ, ଏସ୍‌ପି ରାହୁଲ ଗୋଏଲ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ, ଫୁଲବାଣୀ ଡାକ ମଣ୍ଡଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା 37 ଜଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ । ବୈଠକରେ ସମୁଦାୟ ଏକ କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମପ୍ରର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏସ୍‌ପି ରାହୁଲ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ 37 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 26 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ।" ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।"

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ବାସର ସହିତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲୁ: ହିତାଧିକରୀ
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଡାକଘରରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି । ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ବିଶ୍ବାସ କରି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦରକାର ସମୟରେ ଜଲଦି ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ନିଜର ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ଗୁରୁ ନାମକ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 45,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲି । ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ ହାତ ଲେଖା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଜମା ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ।" ଏହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଭାନ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

