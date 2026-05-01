ବୌଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ର ଚଢ଼ାଉ; ବାଘ ଛାଲ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଭିଜିଲାନ୍ସର ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଚାନକ ଚଢାଉ କରି ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 1, 2026 at 10:34 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଘଙ୍କ ଉପରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି । ବାଘକୁ ମାରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଛାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରି ଶିକାରୀ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଶିକାରରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ ବୌଦ୍ଧରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, 1972ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜକାଟ ଗାଁରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ କାବୁ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୁରୁଣା କଟକ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୨୧) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜକାଟ ଗ୍ରାମର ଅଭୟ ନାୟକ ଓ ହରଭଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗ୍ରାମର ନୀଳକଣ୍ଠ କହଁର ।
କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଏହି ବାଘକୁ ଶିକାର କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ । କେତେଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଏହି ବାଘ ଛାଲ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
୪ ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ବାଘ ଛାଲ:
ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ରେ ବୌଦ୍ଧ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଜୟ ନାୟକ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିନଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର