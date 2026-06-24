ETV Bharat / state

IPL ବେଟିଂରେ ବନ୍ଧାହେଲା 'ବସ୍': ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍

ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Boss arrested in IPL betting racket Puri police arrest mastermind from Berhampur
ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂରେ ବନ୍ଧାହେଲା 'ବସ୍': ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL BETTING RACKET PURI, ପୁରୀ : ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ବେଟିଂ ରେ ବସ୍ କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍ । ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିଜ ନାମକୁ ଗୋପନ ରଖି ବେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହତେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂରେ ବନ୍ଧାହେଲା 'ବସ୍': ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କ୍ରFଷ୍ଣ ଓରଫ୍ 'ବସ୍' ର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘର ଅଛି । 'ନମସ୍ତେ' ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ରହିଛି । ତାର ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଟିଏମ ଆଦି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍ ।

କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ଏହି କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲା । 'ବସ୍' ନାମରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ । ସେ ହିଁ ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭେଲପ କରି, ସ୍କାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାମକ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତଉଥିଲା ।

ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ପାଇଁ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ । ୨୩ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସମେତ ୩୧ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ୨୪୪ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ଏମାନେ ପୁରୀ ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଚଳାଇଥିଲେ ବେଟିଂ । ସ୍କାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଦେଖି ଦୌଡି ପଳାଇଥିଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି । ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟି, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଅଞ୍ଚଳର ବି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀ ଛକର ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଲେଙ୍କା, ଚନ୍ଦନପୁର ବୀରପ୍ରତାପପୁରର ରମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ସମେତ ୬ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଠିଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ୨୨ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥିଲା ।

ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏହଭଳି ଅବୈଧ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓରଫ ବସ୍ କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା । ଶେଷରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଏସପି ।

Boss arrested in IPL betting racket Puri police arrest mastermind from Berhampur
ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂରେ ବନ୍ଧାହେଲା 'ବସ୍': ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଥିଲା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ରେ ବେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡଡ଼ିଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ଜଣେ କିଙ୍ଗପିନ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକ କୋଡ୍ ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ । ସେ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ସବୁ କିଛି କାରବାର କରୁଥିଲା । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଥିଲା । ତେବେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଆମେ କିଛି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ (୩୨) । ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସିନ୍ଦା । ତେବେ ଆମ ସାଇବର ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କର ରହିଛି । ତାଙ୍କର ଥିବା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ, ୪ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭଡାଘରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ; 8 ଜଣଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ
IPL BETTING
IPL BETTING RACKET BUSTED
ODISHA IPL BETTING RACKET
IPL BETTING RACKET PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.