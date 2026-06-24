IPL ବେଟିଂରେ ବନ୍ଧାହେଲା 'ବସ୍': ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍
ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 24, 2026 at 6:22 PM IST
IPL BETTING RACKET PURI, ପୁରୀ : ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ବେଟିଂ ରେ ବସ୍ କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍ । ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିଜ ନାମକୁ ଗୋପନ ରଖି ବେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହତେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କ୍ରFଷ୍ଣ ଓରଫ୍ 'ବସ୍' ର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘର ଅଛି । 'ନମସ୍ତେ' ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ରହିଛି । ତାର ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଟିଏମ ଆଦି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍ ।
କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ଏହି କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲା । 'ବସ୍' ନାମରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ । ସେ ହିଁ ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭେଲପ କରି, ସ୍କାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାମକ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତଉଥିଲା ।
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ପାଇଁ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ । ୨୩ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସମେତ ୩୧ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ୨୪୪ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ଏମାନେ ପୁରୀ ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଚଳାଇଥିଲେ ବେଟିଂ । ସ୍କାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଦେଖି ଦୌଡି ପଳାଇଥିଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି । ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟି, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଅଞ୍ଚଳର ବି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀ ଛକର ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଲେଙ୍କା, ଚନ୍ଦନପୁର ବୀରପ୍ରତାପପୁରର ରମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ସମେତ ୬ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଠିଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ୨୨ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥିଲା ।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏହଭଳି ଅବୈଧ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓରଫ ବସ୍ କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା । ଶେଷରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଏସପି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ, ୪ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭଡାଘରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ; 8 ଜଣଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ