INTERVIEW | ହିମାଳୟରୁ ଆମେରିକା ଯାଏଁ ‘ହେଭି-ଲିଫ୍ଟ’ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ: GENIUS NYର ୫ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର BonV Aero
୧୯,୦୦୦ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ, ରାସନ ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଡ୍ରୋନ୍; ଏବେ ହିମାଳୟର ‘ହିରୋ’ଙ୍କ ନଜର ଆମେରିକା ବଜାର ଉପରେ।
Published : September 23, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 8:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନଭି ଏରୋର (BonV Aero) ଡ୍ରୋନ୍ ଯେପରି ‘Blinkit’ର ଡେଲିଭରି ସେବା। ତେବେ ଏଠାରେ ଗ୍ରୋସରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ, ରାସନ୍ ଓ ଗୋଳାବାରୁଦର ଡେଲିଭେରୀ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ।
ହିମାଳୟର ୧୯,୦୦୦ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ବୋନଭି ଏରୋର ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଂଚଳରେ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଖଚର କିମ୍ବା ହେଲିକାପ୍ଟରର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଥିଲା| କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୋନଭି ଏରୋର ଡ୍ରୋନ୍ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଏହି କାମ କରୁଛି।
୨୦୨୧ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବୋନଭି ଏରୋ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ VTOL(Vertical Take-Off and Landing) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ରୋବୋଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ GENIUS NYର ପାଞ୍ଚ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋନଭି ଏରୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ETV Bharatକୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବୋନଭି ଏରୋର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା CEO ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶତପଥୀ ଏବଂ CTO ଅବିନାଶ ସାହୁ କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାରୀ payload ପରିବହନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମିନତି ସିଂହଙ୍କ ସହ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
- ସାକ୍ଷାତକାରର ଅଂଶବିଶେଷ
ପ୍ରଶ୍ନ: GENIUS NYର ପାଞ୍ଚ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋନଭି ଏରୋର ଚୟନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ’ଣ ଅର୍ଥ ରଖୁଛି ?
ଉତ୍ତର: ବୋନଭି ଏରୋ ଭାରତର ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। GENIUS NYରେ ଚୟନ ହେବା ଆମକୁ ହିମାଳୟରୁ ଆପାଲାଚିଆନ୍ ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଓ କଠିନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
GENIUS NY ହେଉଛି ମାନବବିହୀନ ଓ ମାନବ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ବୋନଭି ଏରୋ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବୋନଭି ଏରୋ କିପରି ଭିନ୍ନ ?
ଉତ୍ତର: ମୋ ମତରେ, ବୋନଭି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇ କାମ କରିଛି ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିଛି, ତାହା ହିଁ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ କରେ। ବିଶ୍ୱରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ବହନୀୟ ଭାର ଭାବେ ବହନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋନଭି କେବଳ କ୍ୟାମେରା ବହନ କରୁନାହିଁ, ଏହା ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାର ବହନ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ହିମାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୋନଭି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଥିବା ଦେଶ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: GENIUS NY ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବା ନିବେଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ସହାୟତାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ନିବେଶ ଆମକୁ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ୧୨ ମାସର ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମିଳିବ। ଆମେ ସେଠାରେ ଏକ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ଉତ୍ପାଦର ବୈଧତା ଓ ବ୍ୟବହାରିକତା ପରୀକ୍ଷା କରାଇବୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମେରିକାର ନିବେଶକ, ମହାକାଶ ଓ ବିମାନ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଶିଳ୍ପ ନେଟୱର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ବୋନଭି ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଉତ୍ତର: ଆମେରିକାର ବଜାର ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଓ ଉପକମ୍ପାନୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
GENIUS NYରେ ଚୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ I2A ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ ସହ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ। ସେଠାର ନିବେଶ ପରିବେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।
ପ୍ରଶ୍ନ: GENIUS NY କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ବୋନଭି କେଉଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଶାବାନ ?
ଉତ୍ତର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଟୋଟାଇପ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବୁ, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବୋନଭି ୬,୫୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାର ଓ ଉଚ୍ଚତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର: ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋନଭି କେବଳ ଭାର ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆମ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାରୁ ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଉତ୍ପାଦ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ୧୯,୦୦୦ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ, ଉମଲିଙ୍ଗ ଲା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବୋନଭି ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୋଷ୍ଟକୁ ଭାର ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ବାସ୍ତବ ଉଚ୍ଚତା-ଭିତ୍ତିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଭିଯାନରୁ କ’ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ୨୦୨୪ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହିମାଳୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା। ହିମାଳୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ବୁଝିବା ଥିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିପାରେ। ଏହା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ପରିବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବୋନଭି ଡ୍ରୋନ୍ର ଭୂମିକା ଆସିଥାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ୨୦୨୧ରେ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ’ଣ ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ତିଆରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକମାନେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ କିଣିବା ବଦଳରେ ସେବା ଭିତ୍ତିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭାରତ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋନଭି ଏରୋର ବାଣିଜ୍ୟିକୀକରଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିତରଣ ନା ନିୟମିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆୟ ?
ଉତ୍ତର: ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଆମେ ଆୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରୀ-ଭାରବାହୀ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ବଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ ବୋନଭି ଏରୋ କିପରି ଭିନ୍ନ ?
ଉତ୍ତର: ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ୁଛି। ବୋନଭି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏତେ ଅଧିକ ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା।
ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସୁବିଧା ଦେଇଛି। ଆମେ ଏପରି ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତର ଭାରୀ-ଭାରବାହୀ ଡ୍ରୋନ୍ ପରିବେଶରେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଅଭାବ କେଉଁଠି ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ଭାରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଅଭାବ ରହିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ର ଭାରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଶ୍ୱର କିଛି କଠିନ ସାମରିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ତିଆରି କରି ଆପଣମାନେ ବୋନଭି ଏରୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ କଲେ ?
ଉତ୍ତର: ବହୁତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବେ ସ୍ୱଳ୍ପ-ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କ୍ରୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବୋନଭି ଏରୋ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ହେବ ?
ଉତ୍ତର: IPO। ଆମେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତ କ’ଣ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାରୀ-ଭାରବାହୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ିପାରିବ, ନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମଦାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?
ଉତ୍ତର: ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋନଭି ଏରୋ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସହରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ, ତାହା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶରେ ଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆମେ ଏହି ପରିବେଶର ଜଣେ ଅବଦାନକାରୀ।
ପ୍ରଶ୍ନ: GENIUS NYରେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ବୋନଭି ଏରୋ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ କ’ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ହେ ଆମେରିକା ! ହିମାଳୟର ହିରୋମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... INTERVIEW | FIDE ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍: ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାଜିତା ଗୋଛିକାର ମନୋନୀତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ