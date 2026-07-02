ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ; ସଂଶୋଧିତ SOP ଆଣିଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ
ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କୀତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
Published : July 2, 2026 at 12:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ (SOP) । ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ।
ଦାଦନ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଓ ପୁନର୍ବାସ ଦେବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ରୂପାୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ।
ଦାଦନ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ-୧୯୭୬ ଓ ୨୦୨୧ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ଧାର, ତଦନ୍ତ, କ୍ଷତିପୂରଣ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ରସିଦ ଦେବେ ଏବଂ ସୂଚନା ଗୋପନ ରଖିବେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ଦଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ, ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ମହିଳା ପୋଲିସ, ସ୍ୱାଧୀନ ସାକ୍ଷୀ, ସମାଜସେବୀ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଓ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଏହାସହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପୁନର୍ବାସ, ଆଇନଗତ ସହଯୋଗ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ଉପରେ ଏସ୍ଓପିରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 'ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା' ପ୍ରତି ଉପହାସ; କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର