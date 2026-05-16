EXPLAINER: ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଦାଦନ, ପେଟ ପାଇଁ ପାଠରେ ଡୋରି, କେବେ ସୁଧୁରିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ?
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ୪୨୦୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯, ୯୫୧ ଦାଦନ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : May 16, 2026 at 3:03 PM IST
BALANGIR MIGRANT LABOUR ବଲାଙ୍ଗୀର: ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ବି ହୋଇଥିଲେ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା । ମାତ୍ର ପେଟ ଆଗରେ ଯେପରି ହାର ମାନିଥିଲା ପାଠ । ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଗାଁ ପାଖରେ କିଛି କାମ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବହି ବସ୍ତାନୀକୁ ପର କରି କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ । ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା.. କେବଳ ଏହି ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ ଆଶାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବଦଳୁଛିି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ସରକାର , ହେଲେ ବଦଳୁନି ଦାଦନଙ୍କ ଦୁଃଖ । ଖଟିଲେ ଖାଇବେ. . ହେଲେ ଖଟିବେ କେଉଁଠି ? ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଘର ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ.. ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ମିଳୁନି.. ତେଣୁ କିଏ ପେଟ ପାଇଁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପରିବାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପରିବାର ଛାଡି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଦଲାଲ । ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଭାସି ଆସେ । ପ୍ରବିବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି । କାମ ଧନ୍ଦା ଓ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଓ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହି ବେଆଇନ ମାନବ ଚାଲାଣ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲୋକ ଘରଦ୍ବାର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଓ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଆସୁଛି ।
ତେବେ ଏମିତି କହିହେବ ନାହିଁ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ତଥାପି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି । ETV ଭାରତ Explainerରେ ଜାଣିବା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାହିଁକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ?
କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ?
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ମାତ୍ର ତିନି ପ୍ରତିଶତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ । ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଚାଷ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମରୁଡି ଅବ୍ୟସମ୍ବାବୀ । ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବି ଅଧିକ । ଲୋକେ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ।
'ଘର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି' :
ବଲାଙ୍ଗୀର ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ନାଗ କୁହନ୍ତି, " କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ବି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି । ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ କହି ନେଇ ତିବା ବେଳେ, ଇଟାଭାଟିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା । ଏହାସହ ମାଲିକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା । ଫୋନ ଯୋଗେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି । ସରକାର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ।"
'ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ କରଜ, ସଜାଇ ଦେଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ' :
" ଆମେ ୬ ଭାଇ ଭଉଣୀ । ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ଧାର ଉଧାର କରିଥିଲୁ । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଗାଁରେ ଅଛି । ଏଠି ମୁଁ କୁଲି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ତାଣ୍ଡି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ବେଳପଡ଼ା, ଖପ୍ରାଖୋଲ, ମୁରି ବାହାଲ, ତୁରେକେଲା, ପଟଣାଗଡ଼, ଦେଓଗାଁ, ଲୋଇସିଂହା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସଇନ୍ତଳା, ଗୁଡ଼ଭେଳା ଓ ପୁଇଁନ୍ତଲା ବ୍ଲକରୁ ବର୍ଷକୁ ଏକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏଠି ଚାଷ ଅମଳ ସରିବା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଏଠୁ ଲୋକେ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳମ୍ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଟାଭାଟିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରା ଯାଇଥାଏ । ଏହାସହ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମ ଏବଂ ପଥର ଖଦାନ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରା ଯାଇଥାଏ ।
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ:
- ବେଳପଡା
- ଖପ୍ରାଖୋଲ
- ମୁରି ବାହାଲ
- ତୁରେକେଲା
- ପଟଣାଗଡ଼
- ଦେଓଗାଁ
- ଲୋଇସିଂହା
- ଟିଟିଲାଗଡ଼
- ସଇନ୍ତଳା
- ଗୁଡ଼ଭେଳା ଓ ପୁଇଁନ୍ତଲା
ପାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଡୋରି:
ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପୂରା ପରିବାର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମାଆ, ବାପାଙ୍କ ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଶହ ଶହ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୭୭୫ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାମଧ୍ୟରୁ ୬ ହଜାର ୫ ଶହ ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦାଦନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ପାଟଣାଗଡ଼ର ଜଣେ ଝିଅ ସବିତା ତାଣ୍ଡି, ଯିଏ ନିଜ ଘର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ପରିବାର ସହ ବାହାରକୁ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ନିର୍ଯାତନାର ଶୀକାର ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା, " ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଭାବ ଅନଟନ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲି । କିଛି ଦିନ ସେଠି କାମ କରିବା ପରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା । ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି । ମୁଁ ନର୍ସ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।"
ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:
ଦାଦନ ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ନଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ NGO ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଦାଦନ ଚଲାଣ ରୋକିବାକୁ Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G) ଯୋଜନାରେ 125 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ DDUGKY, ପିଏମ କୌଶଳ ଓ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି । May 1 ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖପ୍ରାଖୋଲ, ବେଲପଡା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ତୁରେକେଲା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଇକ ରାଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଜନ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହାସହ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ଉପରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି । ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡି ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ କ୍ରମାଗତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ।
5 ବର୍ଷରେ 400 ମାମଲା, 4200 ଦାଦନ ଉଦ୍ଧାର:
୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ୪୦୦ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ୪ ହଜାର ୨୦୦ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯ ହଜାର ୯୫୧ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନେ ଯେମିତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ୫ ହଜାର ୬୬୩ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ରୋଜଗାର ଦେଇଛି । ଏବେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପରିବାରକୁ ୨୦୦ ଦିନର କାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଗୁଣନିଧି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, " ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଏନଜିଓ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ରୋକି ପାରିବା ।"
ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା:
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାରର ଘୋର ଅଭାବ, ଚାଷବାସରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନା, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ:
ସୀମିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଯୋଗ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଣକୃଷି ଚାକିରିର ଅଭାବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଆୟ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ।
ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଋଣ: ଲୋକମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ।
ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶା: ଯୁବ ପିଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି, କେତେକ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।
ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷପ:
ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି: ନିଜ ଗାଁରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଲୋକେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଗାଁରେ ରହି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।
ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଦଲାଲ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ।
ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜିକରଣ: ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତା: ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଓ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ।
ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ।
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (Control Room): ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ।
ଦାଦନ କ'ଣ:
ଦାଦନ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଜୁରୀ ବା କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ । ଏମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।
ଏହାର ଶିକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଅଣ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା, ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପଦାରେ ଏଠିକାର ଲୋକ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର କରିଥାନ୍ତି । ତାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାଜି ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏମାନେ ଇଟାଭାଟି କିମ୍ବା କୌଣସି କଳକାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି । ସେହି ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ କାମ ଆଉ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଦଲାଲ ତଥା ସର୍ଦ୍ଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣର ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏହି ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପାର ସାଜିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାରଠୁ ନେଇ ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶ୍ରମିକ ସବୁ ବେଳେ କ୍ଷତି ସହି ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲାଣ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । କିଛି ନିର୍ଯାତନ ସହି ସହି ରହିଯାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ସରକାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି । ଅନେକଙ୍କ ଏଥିରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ଥିବାର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି ।