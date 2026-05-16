EXPLAINER: ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଦାଦନ, ପେଟ ପାଇଁ ପାଠରେ ଡୋରି, କେବେ ସୁଧୁରିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ?

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ୪୨୦୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯, ୯୫୧ ଦାଦନ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Bonded by Poverty Why Balangir Migration Crisis Continues Despite Government Efforts
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)
Published : May 16, 2026 at 3:03 PM IST

BALANGIR MIGRANT LABOUR ବଲାଙ୍ଗୀର: ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାଟ୍ରିକ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍‌ ବି ହୋଇଥିଲେ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା । ମାତ୍ର ପେଟ ଆଗରେ ଯେପରି ହାର ମାନିଥିଲା ପାଠ । ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଗାଁ ପାଖରେ କିଛି କାମ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବହି ବସ୍ତାନୀକୁ ପର କରି କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ । ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା.. କେବଳ ଏହି ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ ଆଶାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ବଦଳୁଛିି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ସରକାର , ହେଲେ ବଦଳୁନି ଦାଦନଙ୍କ ଦୁଃଖ । ଖଟିଲେ ଖାଇବେ. . ହେଲେ ଖଟିବେ କେଉଁଠି ? ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଘର ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ.. ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ମିଳୁନି.. ତେଣୁ କିଏ ପେଟ ପାଇଁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପରିବାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପରିବାର ଛାଡି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଦଲାଲ । ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ।

ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଭାସି ଆସେ । ପ୍ରବିବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି । କାମ ଧନ୍ଦା ଓ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଓ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହି ବେଆଇନ ମାନବ ଚାଲାଣ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲୋକ ଘରଦ୍ବାର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଓ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଆସୁଛି ।

ତେବେ ଏମିତି କହିହେବ ନାହିଁ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ତଥାପି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି । ETV ଭାରତ Explainerରେ ଜାଣିବା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାହିଁକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ?

କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ?

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ମାତ୍ର ତିନି ପ୍ରତିଶତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ । ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଚାଷ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମରୁଡି ଅବ୍ୟସମ୍ବାବୀ । ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବି ଅଧିକ । ଲୋକେ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ।

'ଘର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି' :

ବଲାଙ୍ଗୀର ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ନାଗ କୁହନ୍ତି, " କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ବି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି । ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ କହି ନେଇ ତିବା ବେଳେ, ଇଟାଭାଟିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା । ଏହାସହ ମାଲିକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା । ଫୋନ ଯୋଗେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି । ସରକାର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ।"

'ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ କରଜ, ସଜାଇ ଦେଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ' :

" ଆମେ ୬ ଭାଇ ଭଉଣୀ । ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ଧାର ଉଧାର କରିଥିଲୁ । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଗାଁରେ ଅଛି । ଏଠି ମୁଁ କୁଲି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ତାଣ୍ଡି

A young woman who dropped out of school for work has now started studying again with the help of the government.
ଜଣେ ଯୁବତୀ କାମ ପାଇଁ ପାଠ ଛାଡିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ବେଳପଡ଼ା, ଖପ୍ରାଖୋଲ, ମୁରି ବାହାଲ, ତୁରେକେଲା, ପଟଣାଗଡ଼, ଦେଓଗାଁ, ଲୋଇସିଂହା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସଇନ୍ତଳା, ଗୁଡ଼ଭେଳା ଓ ପୁଇଁନ୍ତଲା ବ୍ଲକରୁ ବର୍ଷକୁ ଏକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏଠି ଚାଷ ଅମଳ ସରିବା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଏଠୁ ଲୋକେ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳମ୍‌ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଟାଭାଟିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରା ଯାଇଥାଏ । ଏହାସହ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମ ଏବଂ ପଥର ଖଦାନ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ:

  • ବେଳପଡା
  • ଖପ୍ରାଖୋଲ
  • ମୁରି ବାହାଲ
  • ତୁରେକେଲା
  • ପଟଣାଗଡ଼
  • ଦେଓଗାଁ
  • ଲୋଇସିଂହା
  • ଟିଟିଲାଗଡ଼
  • ସଇନ୍ତଳା
  • ଗୁଡ଼ଭେଳା ଓ ପୁଇଁନ୍ତଲା

ପାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଡୋରି:

ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପୂରା ପରିବାର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମାଆ, ବାପାଙ୍କ ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଶହ ଶହ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୭୭୫ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାମଧ୍ୟରୁ ୬ ହଜାର ୫ ଶହ ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦାଦନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିରେକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ (ETV Bharat)

ପାଟଣାଗଡ଼ର ଜଣେ ଝିଅ ସବିତା ତାଣ୍ଡି, ଯିଏ ନିଜ ଘର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ପରିବାର ସହ ବାହାରକୁ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ନିର୍ଯାତନାର ଶୀକାର ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା, " ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଭାବ ଅନଟନ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲି । କିଛି ଦିନ ସେଠି କାମ କରିବା ପରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା । ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି । ମୁଁ ନର୍ସ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।"


ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:

ଦାଦନ ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ନଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ NGO ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଦାଦନ ଚଲାଣ ରୋକିବାକୁ Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G) ଯୋଜନାରେ 125 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ DDUGKY, ପିଏମ କୌଶଳ ଓ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ସଚେତନ କରୁଛି (ETV Bharat)

ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି । May 1 ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖପ୍ରାଖୋଲ, ବେଲପଡା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ତୁରେକେଲା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଇକ ରାଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଜନ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହାସହ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ଉପରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି । ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡି ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ କ୍ରମାଗତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ।

ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ସଚେତନ କରୁଛି (ETV Bharat)

5 ବର୍ଷରେ 400 ମାମଲା, 4200 ଦାଦନ ଉଦ୍ଧାର:

୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ୪୦୦ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ୪ ହଜାର ୨୦୦ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।

କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯ ହଜାର ୯୫୧ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନେ ଯେମିତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ୫ ହଜାର ୬୬୩ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ରୋଜଗାର ଦେଇଛି । ଏବେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପରିବାରକୁ ୨୦୦ ଦିନର କାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ଗୁଣନିଧି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, " ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଏନଜିଓ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ରୋକି ପାରିବା ।"

ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା:

ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାରର ଘୋର ଅଭାବ, ଚାଷବାସରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନା, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷପ (ETV Bharat)

ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ:

ସୀମିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଯୋଗ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଣକୃଷି ଚାକିରିର ଅଭାବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଆୟ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ।

ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଋଣ: ଲୋକମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ।

ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶା: ଯୁବ ପିଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି, କେତେକ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।

ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ (ETV Bharat)

ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷପ:

ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି: ନିଜ ଗାଁରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଲୋକେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଗାଁରେ ରହି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।

ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଦଲାଲ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ।

ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜିକରଣ: ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତା: ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଓ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ।

ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (Control Room): ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ।

ଦାଦନ କ'ଣ:

ଦାଦନ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଜୁରୀ ବା କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ । ଏମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

ଏହାର ଶିକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଅଣ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା, ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପଦାରେ ଏଠିକାର ଲୋକ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର କରିଥାନ୍ତି । ତାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାଜି ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏମାନେ ଇଟାଭାଟି କିମ୍ବା କୌଣସି କଳକାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି । ସେହି ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ କାମ ଆଉ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଦଲାଲ ତଥା ସର୍ଦ୍ଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣର ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏହି ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପାର ସାଜିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାରଠୁ ନେଇ ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶ୍ରମିକ ସବୁ ବେଳେ କ୍ଷତି ସହି ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲାଣ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । କିଛି ନିର୍ଯାତନ ସହି ସହି ରହିଯାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ସରକାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି । ଅନେକଙ୍କ ଏଥିରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ଥିବାର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି ।

