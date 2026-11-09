ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର; ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା, ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଆହତ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ବୋମାମାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 9, 2026 at 3:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ। ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପଶି ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ବୋମାମାଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୋମାମାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାତିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆହତମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଧର ମହାରଣା, କହ୍ନେଇ ମହାରଣା , ସତ୍ୟଜିତ ଓ ସୌଦାମିନୀ ମହାରଣା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଆହତ ସୌଦାମିନୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, ' ସେମାନେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ବୋମା ଆଦି ଆଣିଥିଲେ। ଆଗରୁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆସି ଝଗଡ଼ା କରିି ଗଲେ, ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି।'
ସୌଦାମିନୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇଛୁ। ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ଫୁଟେଇନାହୁଁ। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।'
ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, 'କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଆହତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ