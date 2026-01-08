ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ: ଆଲର୍ଟରେ ପୋଲିସ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କୋର୍ଟରେ ବୋମା । ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ । କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଛି । 3 କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : January 8, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 2:04 PM IST
କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ । କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଛି । ସେପଟେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ପାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଧମକ ମିଳିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ, କଟକ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଟି ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଭୟ:
ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଦେବଗଡରେ ବୋମା ଭୟ । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ:
ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କର । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର । ଏଭଳି ଘଟଣାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ତଦନ୍ତ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ:
କୋର୍ଟ ଉଡେଇବାକୁ ଧମକ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁପରଭିଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସମସ୍ତ ଆଇଜି ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ସଚିବ । ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତାୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଡିଜିପି:
ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଜନିତ ଇମେଲ ମିଳିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ତିନିଟି ଯାକ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।" ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିଜିପି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। "
ଆଲର୍ଟରେ ପୋଲିସ:
ବୋମା ଧମକ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ପୋଲିସ । କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଲର୍ଟରେ ପୋଲିସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କୁଏତ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର