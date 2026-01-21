ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୋମା ପଡିବ, ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ଧମକ ! ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ

ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ମାଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି ।

Bomb threat to Puri Jagannath Temple
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 12:48 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 1:08 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମା ପକାଇବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଧମକ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟର ୟୁଆରଏଲ୍ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୋମା ପଡ଼ିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମା ପକାଇବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଓ ଭିତରେ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ବାରା ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ଧମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମକ ଆସିଥିବାରୁ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡାକଡି କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ (Social media)

ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେସବୁକରେ ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମ ଧାରୀ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ଧମକ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ହଇଚଇ-

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକରେ ଗୁଳିମାଡ ଧମକ ପୋଷ୍ଟ ଘଟଣା ଏବେ ସବୁ ଆଡ଼େ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । 'ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା' ନାମକ ଏକ ଫେସବୁକ ଆଇଡିରୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ଧମକ (social media)

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ଶୁଭାଶିଷ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେସେଜ୍ ଯୋଗେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା । ତେବେ ଏହା ଏକ ଫେକ୍ ମେସେଜ ଭାବି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲି । ତେବେ ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ତଥା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି । ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର ଘଟଣା । ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଏବଂ ବୋମାମାଡ ଧମକ ଆସିବା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବ । ତେଣୁ ପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।"

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ (social media)

'ଜୁଲୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା' କିଏ ଓ ସେ ଏଭଳି କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି-

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୋମା ପଡ଼ିବ । ଗତକାଲି ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଫେସବୁକ ଆଇଡିରୁ ଏଭଳି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ (social media)

ତେବେ 'ଜୁଲୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା' କିଏ ଓ ସେ ଏଭଳି କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ କାହାର ନା ଏହା ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାହା ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।‌ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : January 21, 2026 at 1:08 PM IST

