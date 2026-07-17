ETV Bharat / state

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଇ-ମେଲ

ଏହି ଇମେଲ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

bomb threat to jharsuguda district court
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 2:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା:ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ମିଳିଛି ବୋମା ଧମକ । ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ସମଗ୍ର ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲରେ ଏହି ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଇମେଲ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

bomb threat to jharsuguda district court
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲ (Etv Bharat)

ମେଲ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ନ୍ୟାୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ ଏବଂ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ।

bomb threat to jharsuguda district court
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲ (Etv Bharat)

ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା। ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ 23ଟି ବୋମା ଥିବା ଇମେଲରେ କୁହା ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ।'

bomb threat to jharsuguda district court
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲ (Etv Bharat)


ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଧମକକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିସରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି।'

bomb threat to jharsuguda district court
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲ (Etv Bharat)

ଅନ୍ୟଜଣେ ଓକିଲ ବି.ନାଗେଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି, 'କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେଲ ଆସିଥିଲା । ଏ ଖବର ଆମକୁ ଓକିଲ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହିବା ପରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।'

bomb threat to jharsuguda district court
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲ (Etv Bharat)
bomb threat to jharsuguda district court
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ; ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଟକୁ ଆଜି ଇ-ମେଲ (Etv Bharat)

ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୋଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା । ତାର କିିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ 8ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ଇମେଲରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ପୋଲିସ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ତଲାସି ଜାରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବର କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ; ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ

TAGGED:

BOMB THREAT
BOMB THREAT JHARSUGUDA COURT
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ
ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ
BOMB THREAT TO COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.