ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାସପୋର୍ଟ୍ ଅଫିସକୁ ବୋମା ଧମକ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ ପଠାଉଛି ମେଲ୍ ?
ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ଓ ୬ରେ ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ଏଭଳି ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୮ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା।
Published : March 18, 2026 at 8:34 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ-୮ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ୍ ଅଫିସକୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଅଫିସ ଇ-ମେଲରେ ଏହି ଚେତାବନୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଧମକ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା। ଅଫିସ ଭିତରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅଫିସ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଥିଲା। ପରେ କାମ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ବୋମା ଧମକ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଇ-ମେଲରେ ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ
ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ୍ ଅଫିସରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। କିଏ ଓ କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା ଇ-ମେଲ୍ ପଠାଇ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ରସୁଲଗଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନୟାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି।
ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ଏଭଳି ମେଲ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରେ ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗୁଜବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୮ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ମିଳିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବୋମା ଗୁଜବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା।
