ଅନୁଗୋଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ପୋଲିସ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ତଲାସି ଜାରୀ
ଅନୁଗୋଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ । ଇ-ମେଲରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମରଞ୍ଜନ ନାଥ/ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 13, 2026 at 1:38 PM IST
ଅନୁଗୋଳ/ସମ୍ବଲପୁର: ଅନୁଗୋଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଯୋଗେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ ଆସିଛି । ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ରାତି 2.30ରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍କୁ ବୋମା ଧମକ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10.30 ପରେ ଜିଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ଆସି ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ଓ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ
ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପଞ୍ଚିଛି । ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ, ବମ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପହଞ୍ଚି ପୁରା କୋର୍ଟକୁ ତନତନ କରି ତନଖି କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଜଜ୍, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଓକିଲ, କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୂରା ଘଟଣା ନେଇ ଅନୁଗୋଳ SP ମଧ୍ଯ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ନେଇ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଏସପି ରାହୁଲ୍ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଓ ବମ୍ ସ୍ୱାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ
ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଧମକ ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ପରିସର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବୋମା ଧମକ । ବାରମ୍ବାର ଧମକ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲର ଉତ୍ପତ୍ତି ଖୋଜିବା ଏବଂ ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଇବର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓକିଲ ଓ ମହକିଲମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପରିସର ଛାଡିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଧମକ ଆସିଛି l ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଭୁବନେଶ୍ବର କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ; ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ
ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ଚାରି ମାସରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ