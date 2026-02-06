ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ । 3 କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଇମେଲ୍ ଧମକ ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି ସହ ବମ୍ ସ୍କ୍ବାଡ ଟିମର ଯାଞ୍ଚ ।
Published : February 6, 2026 at 12:46 PM IST
Odisha Court Bomb Threat କଟକ/ପୁରୀ/ଫୁଲବାଣୀ: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ । 3ଟି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକର ମେଲ ଆସିଛି । କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଇମେଲ୍ରେ ଧମକ ଆସିଛି । ସେପଟେ ଧମକ ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି । କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡା କଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ବମ ସ୍କ୍ବାଡ ଟିମ ଖାନତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
କଟକ, ପୁୁରୀ ଓ ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ:
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ କୋର୍ଟ, ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି । ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସାଜ ଆସିଛି । କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛି ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ବୋମା ଧମକ ପରେ 3ଟି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆୟାଉ ନାହିଁ । ଚେକିଂ ଜାରି ରହିଛି ।
ସାଇବର ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମିତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ବୋମା ଧମକର ମେଲ ଆସିଛି । ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଏହି ମେଲ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛି । କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମେଲ ଆସିଛି, ତାହାର ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ । କିଏ ମେଲ କରିଛି ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି ।"
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....