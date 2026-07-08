ଭୁବନେଶ୍ବର କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ; ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବାରମ୍ବାର ବୋମା ଧମକ ମିଳୁଛି । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : July 8, 2026 at 4:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି (ବୁଧବାର) ଇ-ମେଲ ଯୋଗେ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସମେତ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ପରିବାର ଅଦଲାତ କୋର୍ଟକୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ ଆସିଥିଲା । ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଟିମ୍ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । କୋର୍ଟର ଲିଫ୍ଟ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଆଦିକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
୪ଟି ମହଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଟାଲ ଡ଼ିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ହେଲେ କୋର୍ଟ କାମରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିନଥିଲା । ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାପରେ ଏହା ଗୁଜବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା ଇ-ମେଲ୍ ପଠାଇ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି । ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ ଆସିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜଙ୍କ ଇ-ମେଲରେ ଏହି ଚେତାବନୀପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ବୋମା ଧମକ ମିଳୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ଟ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକାଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ଚାରି ମାସରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର