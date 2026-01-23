ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ପରେ ତନାଘନା; ସୁରକ୍ଷା ସବକମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଉଦବେଗ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମନ୍ଵୟ ଅଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୋଲିସ-ଜେଟିପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ସୁପାରିସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ।

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମା ମାଡ କରିବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମକ ମିଳିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକାଧିକ ବାର ଡ୍ରୋନ ଉଡିଲା । ଏସବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅନେକ ସୁପାରିସ ହୋଇଛି । ହେଲେ ତାହା ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ତାହା କେବଳ ଏବେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଯାବତ୍ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ

shree jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି (Etv Bharat)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମନ୍ଵୟ ଅଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୋଲିସ ଓ ଜେଟିପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି। ସୁପାରିଶରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉନ୍ନତମାନର ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ କୁଇକ ରିଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ମୁତୟନ ହେବେ। ସେବାୟତ, ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସନନ୍ଵୟ ବୈଠକ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଜିନିଷ ଜାଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍କାନର ଲଗାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କଡା ଯାଞ୍ଜ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି।

shree jagannath temple
ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (Etv Bharat)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଅବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପରାଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ସୁପାରିସ କରିଛି।

Puri SP Pratik Singh inspecting the security arrangements outside the temple.
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ । (Etv Bharat)

ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହାକୁ ଏଯାବତ୍ ଏସବୁ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।

shree jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ (Etv Bharat)
ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି

ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ହଜୁରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଢିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରୁନି । ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଭାଷଣ ଭିତରେ ସିମିତି ରହି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବଳ କମିଟି କରି ବସିଯାଇଛି। ଖାଲି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଚି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା କରାନଯାଇ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ ।'

shree jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ (Etv Bharat)
'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କାନର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ-ଭକ୍ତ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଜୟ ଜ୍ଵୟସ୍ୱାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ୍ ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଢିଲା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କାନର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହୁଏ ତାହା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ । ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।'

shree jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ (Etv Bharat)
ମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ କଡା ଯାଞ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ୍-ଭକ୍ତ

ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଲୋକ ଜ୍ଵୟସ୍ୱାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ୍ ଜରୁରୀ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ କଡା ଯାଞ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ୍। କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଚି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କାନର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ୍ କଡାକଡି ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର।'

shree jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି (Etv Bharat)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ
shree jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ (Etv Bharat)

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟକୋଣରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବହୁତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଲଗେଜ ସ୍କାନର ଲଗାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ପ୍ରତିମାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ, ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ସନନ୍ଵୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବୁ।'

shree jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

