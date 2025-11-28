ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଭି-୩ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼; ଭୟଭୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼କଣାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-୩ର 3 ନମ୍ବର ଗେଟ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ବୋମାମାଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ବାତାବରଣ ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋମାମାଡ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବୋମା ମାଡ ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଵାବକ ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼କଣାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-୩ର 3 ନମ୍ବର ଗେଟ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗେଟ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସ । ସେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବୋମାମାଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ବାତାବରଣ ଦେଖା ଯାଇଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର୍ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି । ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।
ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ
କିଏ କାହିଁକି ଏପରି କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ତେବେ କିଛି ବଡ ଅପରାଧ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛି ପୋଲିସ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ । NIA, RPF, ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ rpf ,specal sqad, scientific ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସିପିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସିପି ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଆସି ସାମ୍ପୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଗନ ପାଉଡରକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଜବତ କରିଛି । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଫଟକା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସିପି ।
ଖବର ପାଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆସି ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍କୁଲ, ଅନ୍ୟପଟେ ରେଲୱେ କଲୋନୀ । ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ ହୋଇଥିବାରୁ କଲୋନୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ।
