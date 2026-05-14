ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋମାମାଡ଼ ସହ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ୨ ଗୁରୁତର

ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାରକୁ ନେଇ ରକ୍ତମୁଖା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଠାରେ ବୋମାମାଡ଼ ସହ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Bomb blast and gunfire in Delang
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 3:28 PM IST

ନିମାପଡା: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଗୋଡିପୁଟ ମାଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗାଁ ଏବେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଠାରେ ବୋମାମାଡ଼ ସହ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକାଧିକ ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହରିପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ । ହଠାତ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ବୋମାମାଡ଼ କରିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବେଆଇନ ପଥର ଓ ମୋରମ ଖଣି କାରବାର । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବେଆଇନ ମୋରମ ଖଣିରେ ଜେସିବି (JCB) ମେସିନ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ହେଲେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏହି ରହସ୍ୟଜନକ ନୀରବତା ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବିପଦରେ ପଡିଛି ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ' ବୋମା ମାଡ ଘଟଣାରେ ଆହତ ଯୁବକ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ତେବେଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ବିବାଦ ଥାଇପାରେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି । ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

